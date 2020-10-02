Эксперты рассказали, на каком расстоянии камеры фиксируют дорожные нарушения

Как рассказали эксперты Quto, работают эти системы по-разному. К примеру, «Автодория» реагирует на превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта, съезд и проезд по обочине. Также она фиксирует проезд на красный сигнал, нарушения стоянки и парковки на участок и заезд за стоп-линию.