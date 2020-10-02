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Posted 2 октября 2020, 01:35

Published 2 октября 2020, 01:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Эксперты рассказали, на каком расстоянии камеры фиксируют дорожные нарушения

Эксперты рассказали, на каком расстоянии камеры фиксируют дорожные нарушения

2 октября 2020, 01:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобиль
В России существует несколько систем фиксации дорожных нарушений — все они работают с разного расстояния и фиксируют нарушения разного рода.

Как рассказали эксперты Quto, работают эти системы по-разному. К примеру, «Автодория» реагирует на превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта, съезд и проезд по обочине. Также она фиксирует проезд на красный сигнал, нарушения стоянки и парковки на участок и заезд за стоп-линию.

«Автодория» фиксирует скоростные нарушения до 300 километров в час и запоминает правонарушения, совершенные на расстоянии до 100 метров.

Диапазон системы «Стрелка-СТ» и того больше — она имеет километровую дальностью действия и фиксирует нарушения на расстоянии в 500 метров. Эксперты предполагают, что такие камеры имеют недостаток, не фиксируя авто со скоростью более 180 километров в час.

В свою очередь, камеры системы «Одиссей» фиксируют превышение скорости у автомобилей до 255 километров в час.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где и как угоняют автомобили во Владивостоке, а также что должен делать ответственный автовладелец, чтобы максимально обезопасить свое средство передвижения.

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#Новости#Общество#Россия#Автомобиль
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