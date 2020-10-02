Эксперты рассказали, на каком расстоянии камеры фиксируют дорожные нарушения

Posted 2 октября 2020, 01:35
Published 2 октября 2020, 01:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали эксперты Quto, работают эти системы по-разному. К примеру, «Автодория» реагирует на превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта, съезд и проезд по обочине. Также она фиксирует проезд на красный сигнал, нарушения стоянки и парковки на участок и заезд за стоп-линию.
«Автодория» фиксирует скоростные нарушения до 300 километров в час и запоминает правонарушения, совершенные на расстоянии до 100 метров.
Диапазон системы «Стрелка-СТ» и того больше — она имеет километровую дальностью действия и фиксирует нарушения на расстоянии в 500 метров. Эксперты предполагают, что такие камеры имеют недостаток, не фиксируя авто со скоростью более 180 километров в час.
В свою очередь, камеры системы «Одиссей» фиксируют превышение скорости у автомобилей до 255 километров в час.
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