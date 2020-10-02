Спасатели завершили поиски пропавшей в лесу жительницы Приморья

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на реке Зеркальная Кавалеровского района Приморья пропал рыбак. Спасателей вызвала дочь мужчины. До этого она пыталась найти его самостоятельно, однако ей удалось обнаружить только автомобиль отца на берегу.