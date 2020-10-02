Спасатели завершили поиски пропавшей в лесу жительницы Приморья

Posted 1 октября 2020, 23:52
Published 1 октября 2020, 23:52
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В течение трёх дней велись поиски пропавшей женщины. 30 сентября на помощь направилась группа Находкинского поисково-спасательного отряда филиал ДВРПСО МЧС Росси из посёлка Рудная Пристань.
В итоге пенсионерку удалось найти 1 октября в 16:00 в районе рудника «Николаевский», живую и невредимую. Помощь медиков ей не потребовалась.
Спасатели доставили найденную женщину домой, к родственникам. От МЧС в поисках участвовали 12 человек с тремя единицами техники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на реке Зеркальная Кавалеровского района Приморья пропал рыбак. Спасателей вызвала дочь мужчины. До этого она пыталась найти его самостоятельно, однако ей удалось обнаружить только автомобиль отца на берегу.