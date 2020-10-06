Отец плохому не научит? Приморцы избили полицейского в баре

Posted 6 октября 2020, 06:31
Published 6 октября 2020, 06:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в приморской полиции, ночью оба мужчины решили зайти в бар на Амурской, чтобы купить там алкоголь. В это самое время там находился полицейский — он проводил в заведении неотложные следственные мероприятия в связи с происшествием.
Приморцам не понравилось поведение стража порядка, они начали мешать его работе, оскорблять и вести себя агрессивно. В итоге отец и сын вдвоем напали на полицейского и побили его. Тому пришлось обратиться в больницу за медпомощью.
Вскоре на место происшествия прибыл патрульный наряд. Он задержал буйных мужчин и надел на них наручники.
Выяснилось, что оба задержанных ранее были судимы — ими оказались отец и сын 47 и 26 лет. Оба были пьяны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сын заключён под стражу. В отношении отца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Первореченский суд Приморского края вынес неожиданное решение по вопросу о выборе меры пресечения задержанному спортсмену Александру Сарнавскому, который ранил ножом полицейского в ходе драки на проезжей части. Следственный комитет ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд решил оставить спортсмена под подпиской о невыезде.
Напомним, вечером 26 августа спортсмен применил нож, когда сотрудник полиции, находящийся не при исполнении, принялся бить его на проезжей части в результате конфликта.