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Posted 8 октября 2020, 01:09

Published 8 октября 2020, 01:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Похолодает на дворе — потеплеют батареи: 836 котельных в Приморье готовы давать тепло

8 октября 2020, 01:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Отопление
Отопительный сезон в Приморье традиционно начинается в последних числах октября. В этом году обогревать около 12 тысяч жилых домов и более 1700 социальных объектов готовы 836 котельных.

В прошлом году отопительный сезон в крае стартовал 28 октября — осень была довольно тёплой. В нынешнем сезоне первые 25 котельных уже начали подавать тепло в социальные учреждения шести муниципалитетов, преимущественно речь идёт о детских садах. В остальных муниципалитетах энергетики будут придерживаться правила: отопление включается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в этом году в нескольких муниципалитетах провели масштабную реконструкцию магистральных трубопроводов, по которым идёт теплоноситель в жилые кварталы. Такая реконструкция систем теплоснабжения произошла впервые за 20 лет в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля. В случае возникновения трещины диспетчер быстро сможет определить место потенциальной аварии и направить туда ремонтников. Модернизация систем теплоснабжения в Приморье проводится с привлечением федеральных субсидий и в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Отопление#Отопительный сезон#Теплоснабжение
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