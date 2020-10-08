Похолодает на дворе — потеплеют батареи: 836 котельных в Приморье готовы давать тепло

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в этом году в нескольких муниципалитетах провели масштабную реконструкцию магистральных трубопроводов, по которым идёт теплоноситель в жилые кварталы. Такая реконструкция систем теплоснабжения произошла впервые за 20 лет в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля. В случае возникновения трещины диспетчер быстро сможет определить место потенциальной аварии и направить туда ремонтников. Модернизация систем теплоснабжения в Приморье проводится с привлечением федеральных субсидий и в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.