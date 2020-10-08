Тепло в дома приморцев начинает приходить с севера

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году впервые за 20 лет провели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей, было привлечено федеральное финансирование. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля, позволяющей отслеживать малейшие изменения в состоянии труб.