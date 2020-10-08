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Posted 8 октября 2020, 01:32

Published 8 октября 2020, 01:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Тепло в дома приморцев начинает приходить с севера

8 октября 2020, 01:32
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Отопительный сезон
Отопительный сезон в Приморье уже постепенно начинается — в северных районах запускают котельные. Об этом на брифинге 6 октября сообщила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Ко вторнику уже 25 котельных начали подавать тепло в 56 социально значимых объектов и 54 жилых дома. Батареи потеплели в Арсеньеве, Уссурийске, Кировском, Красноармейском районах, Пограничном и Тернейском округах.

Решение о начале обогрева принимает глава муниципалитета, основываясь на рекомендации — среднесуточная температура на протяжении 5 дней не должна превышать 8 градусов. Всего в этом году снабжать приморцев теплом готовы 836 котельных. Отопления ждут 1 706 соцобъектов и 11 848 жилых домов. Организация отопительного сезона проходит в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году впервые за 20 лет провели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей, было привлечено федеральное финансирование. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля, позволяющей отслеживать малейшие изменения в состоянии труб.

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#Новости#Общество#Отопительный сезон#Теплосети
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