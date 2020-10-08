Тепло в дома приморцев начинает приходить с севера

Posted 8 октября 2020, 01:32
Published 8 октября 2020, 01:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ко вторнику уже 25 котельных начали подавать тепло в 56 социально значимых объектов и 54 жилых дома. Батареи потеплели в Арсеньеве, Уссурийске, Кировском, Красноармейском районах, Пограничном и Тернейском округах.
Решение о начале обогрева принимает глава муниципалитета, основываясь на рекомендации — среднесуточная температура на протяжении 5 дней не должна превышать 8 градусов. Всего в этом году снабжать приморцев теплом готовы 836 котельных. Отопления ждут 1 706 соцобъектов и 11 848 жилых домов. Организация отопительного сезона проходит в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году впервые за 20 лет провели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей, было привлечено федеральное финансирование. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля, позволяющей отслеживать малейшие изменения в состоянии труб.