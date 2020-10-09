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Posted 9 октября 2020, 14:13

Published 9 октября 2020, 14:13

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«В глаза смотрит, как бездомная собака»: лиса пришла на детскую площадку в Приморье

9 октября 2020, 14:13
Сюжет
Эксклюзив
Во Владивостоке рыжая лиса пришла прямо на детскую площадку, восхитив и немного напугав находившихся там мам с маленькими детьми.

Как рассказали «Восток-Медиа» очевидцы случившегося, пушистая красавица вышла к людям неподалёку от Приморского океанариума на острове Русском.

«Гуляли мы на площадке, а тут из леса бежит лиса. Красивая такая, пушистая. Она сначала вдоль забора площадки бежала, потом остановилась у входа, посмотрела на нас и зашла прямо на детскую площадку. Меня обошла, в глаза так смотрит… как бездомные собаки. Уже знает, что могут покормить», - рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» одна из молодых мам.

По словам девушки, лиса находилась на площадке около 5 минут. За это время родители малышей успели сфотографировать рыжую красавицу и даже начали немного нервничать. Но в конце концов плутовка спокойно ушла обратно в лес.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, в июле текущего года специалистам пришлось отловить двух рысей. В начале июля на улицах Уссурийска была замечена косуля. В районе улицы Амурской в Уссурийске объявился заяц. Кроме того, минувшим летом жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.

#Новости#Общество#Эксклюзив
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