«В глаза смотрит, как бездомная собака»: лиса пришла на детскую площадку в Приморье

«Гуляли мы на площадке, а тут из леса бежит лиса. Красивая такая, пушистая. Она сначала вдоль забора площадки бежала, потом остановилась у входа, посмотрела на нас и зашла прямо на детскую площадку. Меня обошла, в глаза так смотрит… как бездомные собаки. Уже знает, что могут покормить», - рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» одна из молодых мам.