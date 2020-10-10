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Posted 10 октября 2020, 12:34

Published 10 октября 2020, 12:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: международное сообщение, «Меридианы Тихого» и коронавирус

Картина дня в Приморье: международное сообщение, «Меридианы Тихого» и коронавирус

10 октября 2020, 12:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самые важные события субботы, 10 октября

Открытие международных рейсов из Владивостока

Аэропорт Владивостока начнёт выполнять международные рейсы. Согласно решению правительства РФ, с 9 октября в другие страны можно улететь из Самары, Грозного, Красноярска и Владивостока.

Ужесточение санитарного контроля

Глава Приморья Олег Кожемяко поручил усилить санитарный контроль в транспорте и на торговых точках по краю. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Как рассказали в краевом правительстве, за прошедшие сутки стало известно о 84 новых случаях болезни. Итого за время пандемии диагноз подтвердили у 12 532 приморцев.

Открытие «Меридианов Тихого»

10 октября во Владивостоке стартовал 18-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».

Официально фестиваль открылся в здании Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Перед церемонией гости и участники торжественного мероприятия прошли по традиционной «звёздной дорожке».

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#Новости#Общество#Владивосток
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