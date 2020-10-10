Картина дня в Приморье: международное сообщение, «Меридианы Тихого» и коронавирус

Posted 10 октября 2020, 12:34
Published 10 октября 2020, 12:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Открытие международных рейсов из Владивостока
Аэропорт Владивостока начнёт выполнять международные рейсы. Согласно решению правительства РФ, с 9 октября в другие страны можно улететь из Самары, Грозного, Красноярска и Владивостока.
Ужесточение санитарного контроля
Глава Приморья Олег Кожемяко поручил усилить санитарный контроль в транспорте и на торговых точках по краю. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.
Как рассказали в краевом правительстве, за прошедшие сутки стало известно о 84 новых случаях болезни. Итого за время пандемии диагноз подтвердили у 12 532 приморцев.
Открытие «Меридианов Тихого»
10 октября во Владивостоке стартовал 18-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».
Официально фестиваль открылся в здании Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Перед церемонией гости и участники торжественного мероприятия прошли по традиционной «звёздной дорожке».