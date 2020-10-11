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Posted 11 октября 2020, 02:44

Published 11 октября 2020, 02:44

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Пошли в рост: озвучены новые данные по распространению коронавируса в Приморье

Пошли в рост: озвучены новые данные по распространению коронавируса в Приморье

11 октября 2020, 02:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье наблюдается рост количества заражений коронавирусом. За минувшие сутки — плюс 89 пациентов с подтверждённым диагнозом.

По информации регионального оперштаба от 11 октября, за последние 24 часа подтверждение диагноза в Приморье получили ещё 89 человек. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в крае заразились уже 12 621 житель региона.

Для 59 пациентов лечение осталось позади. Всего выздоровели 10 758 приморцев.

Новых жертв ковида нет. За всё время вирус убил 122 человека в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало о новых трёх симптомах коронавируса и лучшей профилактике болезни. Отметим, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Жителям и гостям края настоятельно рекомендуют ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

#Новости#Общество#COVID-19
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