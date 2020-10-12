Коронавирус наступает: эксперты объяснили ухудшение эпидситуации в Приморье

Posted 12 октября 2020, 11:27
Published 12 октября 2020, 11:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, об этом в понедельник, 12 октября, в ходе брифинга рассказали председатель Правительства Приморья – министр здравоохранения края Анастасия Худченко и заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.
Эксперты напомнили, что с проходом осени и холодов в крае наступил сезон острых респираторных вирусных инфекций, что привело к ослаблению иммунитета у людей.
Как следствие, с начала октября в крае был отмечен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Также ситуацию усугубило несоблюдение санитарных мер со стороны некоторых жителей региона. Коэффициент распространения COVID-19 сегодня составляет 1,07, таким образом, каждый заболевший человек инфицирует как минимум одного здорового – подчеркнули специалисты.
В связи с этим в настоящее время краевые власти работают над вопросом увеличения коечного фонда в регионе.
«При снижении заболеваемости в конце августа, в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице №2 и во владивостокской клинической больнице №4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный. Общее число коечного фонда сегодня – 1345. В готовности – еще 200», – рассказала Анастасия Худченко.
Кроме того, по словам министра здравоохранения края, в течение двух ближайших недель под коронавирусный госпиталь будет перепрофилирован и краевой кожно-венерологический диспансер.
Как отметили эксперты, на сегодняшний день только 29% жителей края переносят коронавирус без каких-либо симптомов, у 51% отмечены признаки ОРВИ, а у 20% фиксируются пневмонии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с начала месяца эпидемиологическая обстановка в Приморье ухудшается. Число заболевших за сутки в крае превышает показатели начала октября на 30%. Так, за последние сутки в регионе зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 приближается к 13 тысячам.