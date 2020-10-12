Коронавирус наступает: эксперты объяснили ухудшение эпидситуации в Приморье

«При снижении заболеваемости в конце августа, в сентябре мы незначительно сократили число коек. Сейчас вновь разворачиваем коечный фонд в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице №2 и во владивостокской клинической больнице №4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как провизорный. Общее число коечного фонда сегодня – 1345. В готовности – еще 200», – рассказала Анастасия Худченко.