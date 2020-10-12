Рост 30%: заболеваемость коронавирусом в Приморье резко подскочила — последние цифры

Posted 12 октября 2020, 02:50
Published 12 октября 2020, 02:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, эпидемиологическая обстановка в крае ухудшается. Число заболевших за сутки превышает показатели начала октября на 30%.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день COVID-19 диагностирован уже у 12 713 приморцев.
При этом выздоровели за сутки только 43 человека. Всего с болезнью справился 10 801 человек.
Летальных случаев за 24 часа не зафиксировано. За всё время погибло от коронавируса 122 жителя края.
Глава Приморья Олег Кожемяко напомнил, что в регионе стартовала неделя усиленной работы по соблюдению санитарных правил на общественном транспорте.
Кроме того, «Восток-Медиа» писало о том, что 12 октября ужесточается масочный режим в общественном транспорте и торговых точках по всему краю.
Отметим, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Жителям и гостям края настоятельно рекомендуют ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.