Поощрения за раннее выявление онкологии получили 250 медиков в Приморье

Posted 13 октября 2020, 07:16
Published 13 октября 2020, 07:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всего на выплаты медперсоналу за раннее обнаружение рака у пациентов на I и II стадиях в Приморье было направлено почти 2 миллиона рублей из средств государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. Борьба с онкозаболеваниями — одна из задач национального проекта «Здравоохранение».
Как сообщили специалисты регионального минздрава, по результатам профосмотров и диспансеризации в этом году удалось диагностировать 650 случаев онкологии на ранних стадиях. Доплата за каждый подтверждённый диагноз составляет 3 тысячи рублей. При этом каждый из тех, кто получил поощрения, выявили не один, а несколько случаев злокачественных новообразований.
В числе специалистов, которые теоретически могут выявить рак у пациента — терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи, врачи по медицинской профилактике, а также ревматологи, рентгенологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, хирурги, эндокринологи, эндоскописты и фельдшеры.
Онколог владивостокской поликлиники № 1 Максим Зайцев сообщил, что сегодня онкология может встретиться у пациентов любого возраста — по статистике учреждения, впервые диагноз получили 70 человек в возрасте от 27 до 70 лет. Чаще всего встречаются ранние раки молочной и щитовидной желез, кожи, ободочной кишки. Задача специалистов — максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные методы. В зависимости от полученного результата пациент направляется на второй этап для лечения в специализированные лечебные учреждения.