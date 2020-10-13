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Posted 13 октября 2020, 07:16

Published 13 октября 2020, 07:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Поощрения за раннее выявление онкологии получили 250 медиков в Приморье

13 октября 2020, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Медицина
По итогам 9 месяцев 2020 года поощрительных выплат за раннее выявление онкологических заболеваний удостоились 250 медицинских работников в разных муниципалитетах Приморья. Доплата призвана служить стимулом для повышения онконастороженности сотрудников поликлиник и больниц.

Всего на выплаты медперсоналу за раннее обнаружение рака у пациентов на I и II стадиях в Приморье было направлено почти 2 миллиона рублей из средств государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. Борьба с онкозаболеваниями — одна из задач национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили специалисты регионального минздрава, по результатам профосмотров и диспансеризации в этом году удалось диагностировать 650 случаев онкологии на ранних стадиях. Доплата за каждый подтверждённый диагноз составляет 3 тысячи рублей. При этом каждый из тех, кто получил поощрения, выявили не один, а несколько случаев злокачественных новообразований.

В числе специалистов, которые теоретически могут выявить рак у пациента — терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи, врачи по медицинской профилактике, а также ревматологи, рентгенологи, стоматологи, травматологи-ортопеды, специалисты ультразвуковой диагностики, урологи, хирурги, эндокринологи, эндоскописты и фельдшеры.

Онколог владивостокской поликлиники № 1 Максим Зайцев сообщил, что сегодня онкология может встретиться у пациентов любого возраста — по статистике учреждения, впервые диагноз получили 70 человек в возрасте от 27 до 70 лет. Чаще всего встречаются ранние раки молочной и щитовидной желез, кожи, ободочной кишки. Задача специалистов — максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные методы. В зависимости от полученного результата пациент направляется на второй этап для лечения в специализированные лечебные учреждения.

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