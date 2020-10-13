Поощрения за раннее выявление онкологии получили 250 медиков в Приморье

Онколог владивостокской поликлиники № 1 Максим Зайцев сообщил, что сегодня онкология может встретиться у пациентов любого возраста — по статистике учреждения, впервые диагноз получили 70 человек в возрасте от 27 до 70 лет. Чаще всего встречаются ранние раки молочной и щитовидной желез, кожи, ободочной кишки. Задача специалистов — максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные методы. В зависимости от полученного результата пациент направляется на второй этап для лечения в специализированные лечебные учреждения.