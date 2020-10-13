Виталия Веркеенко снова «назначили» мэром Владивостока

Вместе с тем, Виталий Веркеенко покинул пост градоначальника ещё два года назад. Напомним, 2 октября 2018 года, Виталий Веркеенко неожиданно для многих написал о том, что оставляет кресло мэра Владивостока по собственному желанию. Причём информировал общественность и коллег он не самым стандартным способом — сделал пост в социальных сетях.