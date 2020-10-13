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Posted 13 октября 2020, 10:03

Published 13 октября 2020, 10:03

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Виталия Веркеенко снова «назначили» мэром Владивостока

13 октября 2020, 10:03
Федеральные СМИ снова «посадили» бывшего главу администрации Владивостока Виталия Веркеенко в кресло мэра приморской столицы.

Сообщение об этом появилось во вторник, 13 октября, на странице экс-градоначальника в социальной сети Facebook.

«Сегодня РБК назначил меня Главой города Владивостока и заодно ответственным за "Некрасовские безобразия"... Не согласен. Считаю, что Главу города должны избирать ЖИТЕЛИ города (абсолютным большинством зарегистрированных избирателей), как я настаивал. Не Дума. Ну и тем более, не СМИ», - написал Виталий Веркеенко.

13 октября на сайте федерального медиахолдинга РБК появилась заметка под заголовком «Мэр Владивостока получил представление от прокуратуры из-за пробок».

Материал начинается словами «Мэр Владивостока Виталий Веркеенко и глава ГИБДД города Олег Зубакин получили представление от прокуратуры из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми образовались многокилометровые пробки».

Вместе с тем, Виталий Веркеенко покинул пост градоначальника ещё два года назад. Напомним, 2 октября 2018 года, Виталий Веркеенко неожиданно для многих написал о том, что оставляет кресло мэра Владивостока по собственному желанию. Причём информировал общественность и коллег он не самым стандартным способом — сделал пост в социальных сетях.

В настоящее время главой администрации Владивостока является Олег Гуменюк.

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