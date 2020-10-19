Касается всех водителей: новый запрет по поводу резины готовит МВД России

Posted 19 октября 2020, 03:37
Published 19 октября 2020, 03:37
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В законопроекте отмечается, что сроки запретов на летний и зимний периоды могут быть увеличены в отдельном субъекте федерации по решению региональной власти.
За нарушение правила предусмотрены штрафы до 500 рублей и запрет на использование автомобиля. Сейчас штрафов за езду «не по сезону» нет.
До 21 октября законопроект проходит общественное обсуждение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал приморцам, когда надо начинать «переобувать» авто. По мнению специалиста, жителям северных районов края и тем, кто часто ездит в командировки нужно было поменять резину ещё в начале месяца. Жители южных районов могут подождать до конца октября.