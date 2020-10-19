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Posted 19 октября 2020, 03:37

Published 19 октября 2020, 03:37

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Касается всех водителей: новый запрет по поводу резины готовит МВД России

Касается всех водителей: новый запрет по поводу резины готовит МВД России

19 октября 2020, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мвд
Российским автомобилистам решили запретить ездить с декабря по февраль на летней резине, а с июня по август на шипованной. Соответствующий законопроект разработали в МВД России.

В законопроекте отмечается, что сроки запретов на летний и зимний периоды могут быть увеличены в отдельном субъекте федерации по решению региональной власти.

За нарушение правила предусмотрены штрафы до 500 рублей и запрет на использование автомобиля. Сейчас штрафов за езду «не по сезону» нет.

До 21 октября законопроект проходит общественное обсуждение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал приморцам, когда надо начинать «переобувать» авто. По мнению специалиста, жителям северных районов края и тем, кто часто ездит в командировки нужно было поменять резину ещё в начале месяца. Жители южных районов могут подождать до конца октября.

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