Касается всех водителей: новый запрет по поводу резины готовит МВД России

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал приморцам, когда надо начинать «переобувать» авто. По мнению специалиста, жителям северных районов края и тем, кто часто ездит в командировки нужно было поменять резину ещё в начале месяца. Жители южных районов могут подождать до конца октября.