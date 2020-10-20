«Нет полномочий принуждать»: аэропорт Владивосток дал разъяснения по масочному режиму

Posted 20 октября 2020, 07:13
Published 20 октября 2020, 07:13
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В пресс-службе аэропорта разъяснили сложившуюся ситуацию. Уточняется, что в здании создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводятся санитарные уборки. Сотрудники обрабатывают багажные тележки, корзины на пунктах досмотра и паркинг-карты. В помещениях есть инфракрасные тепловизоры и стойки дезинфекции.
Кроме того, по словам представителей аэропорта, бактерицидные без озоновые дезинфекторы в местах массового нахождения работников. Все сотрудники носят маски и каждое утро измеряют температуру. На полу есть разметка для соблюдения социальной дистанции.
Также усилен контроль за санитарным состоянием точек общепита на территории аэропорта, все сотрудники и арендаторы коммерческих площадей на территории аэропорта строго соблюдают масочный режим.
В компании сообщили, что аэропорт Владивосток первый среди аэропортов ДФО установил дезинфицирующий коридор для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова, багажа и ручной клади пассажиров.
«К сожалению, многие пассажиры не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. У аэропортов нет полномочий принуждать к ношению масок, пассажиры должны соблюдать дистанцию для чего и нанесена разметка. Недопущение пассажиров в терминал или на борт воздушного судна по причине отсутствия маски со стороны сотрудников аэропорта не закреплено законодательно», — отметили представители воздушной гавани.
Напомним, несоблюдение масочного режима подразумевает административную ответственность в виде штрафа.
Напомним, что эта информация появилась после публикации «Восток-Медиа» о том, что пассажиры авиакомпаний, вылетающих из Международного аэропорта Владивосток по междугородним направлениям, не соблюдают масочный режим и не следуют элементарным требованиям эпидемиологической безопасности.