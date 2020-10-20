«Нет полномочий принуждать»: аэропорт Владивосток дал разъяснения по масочному режиму

«К сожалению, многие пассажиры не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. У аэропортов нет полномочий принуждать к ношению масок, пассажиры должны соблюдать дистанцию для чего и нанесена разметка. Недопущение пассажиров в терминал или на борт воздушного судна по причине отсутствия маски со стороны сотрудников аэропорта не закреплено законодательно», — отметили представители воздушной гавани.