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Posted 20 октября 2020, 07:13

Published 20 октября 2020, 07:13

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Нет полномочий принуждать»: аэропорт Владивосток дал разъяснения по масочному режиму

20 октября 2020, 07:13
Сюжет
Эксклюзив
Аэропорт Владивосток отреагировал на материал «Восток-Медиа» по поводу того, что масочный режим и принцип «социальной дистанции» соблюдаются в здании воздушной гавани довольно халатно.

В пресс-службе аэропорта разъяснили сложившуюся ситуацию. Уточняется, что в здании создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводятся санитарные уборки. Сотрудники обрабатывают багажные тележки, корзины на пунктах досмотра и паркинг-карты. В помещениях есть инфракрасные тепловизоры и стойки дезинфекции.

Кроме того, по словам представителей аэропорта, бактерицидные без озоновые дезинфекторы в местах массового нахождения работников. Все сотрудники носят маски и каждое утро измеряют температуру. На полу есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

Также усилен контроль за санитарным состоянием точек общепита на территории аэропорта, все сотрудники и арендаторы коммерческих площадей на территории аэропорта строго соблюдают масочный режим.

В компании сообщили, что аэропорт Владивосток первый среди аэропортов ДФО установил дезинфицирующий коридор для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова, багажа и ручной клади пассажиров.

«К сожалению, многие пассажиры не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. У аэропортов нет полномочий принуждать к ношению масок, пассажиры должны соблюдать дистанцию для чего и нанесена разметка. Недопущение пассажиров в терминал или на борт воздушного судна по причине отсутствия маски со стороны сотрудников аэропорта не закреплено законодательно», — отметили представители воздушной гавани.

Напомним, несоблюдение масочного режима подразумевает административную ответственность в виде штрафа.

Напомним, что эта информация появилась после публикации «Восток-Медиа» о том, что пассажиры авиакомпаний, вылетающих из Международного аэропорта Владивосток по междугородним направлениям, не соблюдают масочный режим и не следуют элементарным требованиям эпидемиологической безопасности.

#Новости#Общество#Эксклюзив#COVID-19
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