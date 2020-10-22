Эпидпорог превышен на 15%: оперштаб назвал самые опасные районы Приморья

Posted 22 октября 2020, 04:24
Published 22 октября 2020, 04:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что в девяти муниципалитетах края эпидпорог повышен более, чем на 15%.
«Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевкский, Шкотовский районы», — отметила Татьяна Детковская.
Губернатор Олег Кожемяко добавил, что закрываться учреждения из-за коронавируса повсеместно не будут, но меры по локализации заболевания приниматься должны. В первую очередь, ответственны за это будут муниципалитеты.
«По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов», — заявил глава региона.
Отметим, за последние сутки в Приморье зафиксировали 123 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 13 811. Также двое человек скончалось. Всего от коронавируса погибло 140 жителей региона.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.