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Posted 22 октября 2020, 04:24

Published 22 октября 2020, 04:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Эпидпорог превышен на 15%: оперштаб назвал самые опасные районы Приморья

Эпидпорог превышен на 15%: оперштаб назвал самые опасные районы Приморья

22 октября 2020, 04:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В девяти муниципалитетах Приморья за последнюю неделю эпидпорог по ОРВИ вырос на 15%, сообщили на заседании оперативного штаба в четверг, 22 октября.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что в девяти муниципалитетах края эпидпорог повышен более, чем на 15%.

«Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевкский, Шкотовский районы», — отметила Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко добавил, что закрываться учреждения из-за коронавируса повсеместно не будут, но меры по локализации заболевания приниматься должны. В первую очередь, ответственны за это будут муниципалитеты.

«По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов», — заявил глава региона.

Отметим, за последние сутки в Приморье зафиксировали 123 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 13 811. Также двое человек скончалось. Всего от коронавируса погибло 140 жителей региона.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

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#Новости#Общество#COVID-19
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