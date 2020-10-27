Краевое предприятие «Приморский экологический оператор» ликвидирует крупные свалки

Проведение «мусорной реформы» в Приморье должно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Многие свалки в своё время возникли из-за того, что вывоз отходов не был налажен на уровне края и муниципалитетов. Сейчас перевозчикам выгодно отвезти его на полигон и получить деньги. Региональный оператор располагает необходимой техникой, а жители Приморья активно борются за чистоту родных мест, сообщая о свалках. В этом году в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах установили мусоросортировочные комплексы. Всё это делается в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы, которая синхронизируется с национальным проектом «Экология». По плану к 2024 году в Приморье должно отправляться на переработку до 60% отходов, а утилизироваться — до 13%.