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Posted 27 октября 2020, 01:50

Published 27 октября 2020, 01:50

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Краевое предприятие «Приморский экологический оператор» ликвидирует крупные свалки

27 октября 2020, 01:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Экология
«Приморский экологический оператор» системно занялся ликвидацией крупных несанкционированных свалок мусора во всех приморских муниципалитетах. С начала года удалось полностью убрать более 10 свалок — в том числе, в Арсеньеве, Лесозаводске, на островах под Владивостоком.

Как сообщил директор краевого предприятия Антон Бибиков, в одном только Лесозаводске было убрано 10 свалок. Мусорщики серьёзно поработали на островах Попова, Рейнеке, Русском: на прошлой неделе с острова Рейнеке вывезли 25 кубов отходов. В ближайших планах — уничтожить ещё две островные свалки, а до конца года — проделать аналогичную работу в Ивановке, Кремово и Новой Девице.

Антон Бибиков также отметил, что обязанность по ликвидации свалок лежит на собственнике земельного участка, а «Приморский экологический оператор» выступает посредником. Первый шаг при обнаружении свалки — установить, кто владеет землёй с несанкционированной помойкой, затем собственника информируют о его обязанности поддерживать чистоту. Если в течение 30 дней свалка остаётся на месте, краевое предприятие само берётся за дело — но в этом случае хозяину участка предъявят счёт.

Проведение «мусорной реформы» в Приморье должно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Многие свалки в своё время возникли из-за того, что вывоз отходов не был налажен на уровне края и муниципалитетов. Сейчас перевозчикам выгодно отвезти его на полигон и получить деньги. Региональный оператор располагает необходимой техникой, а жители Приморья активно борются за чистоту родных мест, сообщая о свалках. В этом году в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах установили мусоросортировочные комплексы. Всё это делается в рамках государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы, которая синхронизируется с национальным проектом «Экология». По плану к 2024 году в Приморье должно отправляться на переработку до 60% отходов, а утилизироваться — до 13%.

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