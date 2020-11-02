«Их там штук 15»: в Приморье история со сворой псов возле школы получила продолжение

Posted 2 ноября 2020, 12:03
Published 2 ноября 2020, 12:03
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Сообщение об этом появилось в Instagram-паблике artem.news.plus.
«На прошлой неделе наш паблик разместил сообщение жительницы Артёма, которая рассказала о большом количестве собак, обитающих непосредственно на территории стадиона средней школы №3. Подписчик выразила обеспокоенность по поводу такой ситуации и попросила власти обратить внимание на проблему, пока не произошло беды с детьми. И как сегодня сообщили в правительстве Приморского края, данная ситуация взята на контроль», - информирует паблик.
Так, сообщается, что администрация Артёмовского городского округа заключила муниципальный контракт на отлов и стерилизацию бездомных собак, гуляющих на территории школы. Проблему обещают решить до 6 ноября текущего года.
Подписчики паблика подтвердили в комментариях, что бездомные псы очень беспокоят местных жителей.
«У меня дочь ходит через эту школу, там их штук 15, это ужас, нужно их отлавливать однозначно», - пишут приморцы в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Арсеньева снял на видео на одной из улиц целое шествие собак. По словам приморца, в стае было как минимум 20 особей — с ошейниками и без. По словам очевидцев, при виде такой картины их обуял «первобытный ужас».