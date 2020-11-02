«Их там штук 15»: в Приморье история со сворой псов возле школы получила продолжение

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель Арсеньева снял на видео на одной из улиц целое шествие собак. По словам приморца, в стае было как минимум 20 особей — с ошейниками и без. По словам очевидцев, при виде такой картины их обуял «первобытный ужас».