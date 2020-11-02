Звонили в МЧС и ГАИ: жители Владивостока просят о помощи для раненой на трассе

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, в июле текущего года специалистам пришлось отловить двух рысей. В начале июля на улицах Уссурийска была замечена косуля. В районе улицы Амурской в Уссурийске объявился заяц. Кроме того, минувшим летом жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.