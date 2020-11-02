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Posted 1 ноября 2020, 23:34

Published 1 ноября 2020, 23:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Звонили в МЧС и ГАИ: жители Владивостока просят о помощи для раненой на трассе

Звонили в МЧС и ГАИ: жители Владивостока просят о помощи для раненой на трассе

1 ноября 2020, 23:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Животные
На острове Русский жители Владивостока нашли на дороге косулю, судя по всему, сбитую машиной. Животное подаёт признаки жизни — но при этом горожане не знают, что с ней делать и как можно помочь.

«Звонили уже и в МЧС, ГАИ и в фонды разные, никто не знает, что с ней делать. Куда можно ещё обратиться, чтобы её забрали и оказали помощь?», — пишет автор публикации в паблике «Экипажи ДПС».

Комментаторы дали несколько советов, как быть в такой ситуации.

«В сафари-парк позвоните, они занимались такими животными»;

«Может, её в зоопарк какой-нибудь. Думаю, ей там и окажут помощь. Или питомник какой-нибудь»;

«Если зверь погиб, то смысла нет мясо бросать!»;

«Я могу только шашлык из неё предложить сделать. И оказать помощь голодающим»;

«Да когда вы уже нажрётесь! Все такие голодные, я смотрю»;

«Сафари-парк принимает таких животных».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, в июле текущего года специалистам пришлось отловить двух рысей. В начале июля на улицах Уссурийска была замечена косуля. В районе улицы Амурской в Уссурийске объявился заяц. Кроме того, минувшим летом жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.

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#Новости#Владивосток#Животные
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