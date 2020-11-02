Звонили в МЧС и ГАИ: жители Владивостока просят о помощи для раненой на трассе

Posted 1 ноября 2020, 23:34
Published 1 ноября 2020, 23:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Звонили уже и в МЧС, ГАИ и в фонды разные, никто не знает, что с ней делать. Куда можно ещё обратиться, чтобы её забрали и оказали помощь?», — пишет автор публикации в паблике «Экипажи ДПС».
Комментаторы дали несколько советов, как быть в такой ситуации.
«В сафари-парк позвоните, они занимались такими животными»;
«Может, её в зоопарк какой-нибудь. Думаю, ей там и окажут помощь. Или питомник какой-нибудь»;
«Если зверь погиб, то смысла нет мясо бросать!»;
«Я могу только шашлык из неё предложить сделать. И оказать помощь голодающим»;
«Да когда вы уже нажрётесь! Все такие голодные, я смотрю»;
«Сафари-парк принимает таких животных».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, в июле текущего года специалистам пришлось отловить двух рысей. В начале июля на улицах Уссурийска была замечена косуля. В районе улицы Амурской в Уссурийске объявился заяц. Кроме того, минувшим летом жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.