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Posted 3 ноября 2020, 06:01

Published 3 ноября 2020, 06:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лифтов во время COVID-19

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лифтов во время COVID-19

3 ноября 2020, 06:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Роспотребнадзор
Существует риск заразиться коронавирусом при поездке в лифте, если там проехал больной человек, ведь лифт — маленькое, плохо проветриваемое помещение, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — отметил Лебедев.

Напомним, что в конце октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

Также в России прекращено проведение развлекательных меропритятий, кафе запрещено работать в период с 23 до 6 часов. Все предприятия должны усилить дезинфекцию.

Стоит отметить, что в России зарегистрировано свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 26 тысяч человек скончались.

В Приморском крае за последние сутки заразились 205 человек. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 15 974 человека.

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#Новости#Общество#Владивосток#Роспотребнадзор#COVID-19
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