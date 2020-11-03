Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лифтов во время COVID-19

Posted 3 ноября 2020, 06:01
Published 3 ноября 2020, 06:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — отметил Лебедев.
Напомним, что в конце октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.
Также в России прекращено проведение развлекательных меропритятий, кафе запрещено работать в период с 23 до 6 часов. Все предприятия должны усилить дезинфекцию.
Стоит отметить, что в России зарегистрировано свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 26 тысяч человек скончались.
В Приморском крае за последние сутки заразились 205 человек. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 15 974 человека.