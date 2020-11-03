Техосмотр после смены магнитолы: в России могут ужесточнить правила тюнинга и ремонта

Posted 3 ноября 2020, 01:09
Published 3 ноября 2020, 01:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Известия» сообщили о том, что сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов написал соответствующее письмо министру промышленности Денису Мантурову, где попросил отказаться от таких изменений.
Ранее Минпромторг разработал технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Третий пакет поправок в него обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после несущественных изменений.
Говорится о том, что даже после смены сигнализации или магнитолы водитель должен отправиться на ТО. Также поправки запретят ставить на автомобиль некоторые б/у части автор — ремни, подушки безопасности, части тормозной системы и так далее.
В своем письме Андрей Кутепов попросил не реализовывать изменения такого рода.
По словам сенатора, они лишат россиян возможности использовать более дешёвые запчасти или компоненты с выведенных из эксплуатации автомобилей. Кроме того, он уверен, что эти поправки нанесут урон и рынку независимых автосервисов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новые штрафы могут получить российские автомобилисты — в министерстве внутренних дел РФ разработали новые обоснования для автомобильных нарушений. Документ опубликован на портале правовой информации.