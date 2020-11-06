«Вот так и ходить в кустики»: тигр вышел на дорогу в Приморье

Posted 6 ноября 2020, 13:13
Published 6 ноября 2020, 13:13
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Сообщение об этом появилось на официальной странице центра по изучению и сохранению больших полосатых кошек «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.
Как следует из размещённого видео, тигр показался людям в тёмное время суток: он вышел на дорогу и некоторое время стоял, освещённый светом фар проезжающей машины, а затем неспешно вернулся в лес.
«Успели бросить друг другу молчаливые взгляды, и каждый продолжил свой путь», - написали сотрудники центра.
Появление на дороге полосатого хищника вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.
«Вот так и ходить в туалет в кустики»,
«Полосатый красавчик»,
«Какая прелесть!»,
«В следующий раз махнет полосатым хвостом и оштрафует», - написали они.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале ноября люди увидели амурского тигра в Ольгинском районе края, а в 20-х числах октября большая полосатая кошка показалась человеку в Пожарском районе. Кроме того, этой осенью хищник позволил людям увидеть себя на территории Яковлевского района края. Автомобилист разглядел в кустах амурского тигра и снял большую кошку на видео. В начале сентября встреча человека и тигра произошла в Красноармейском районе края. Также «царь тайги» показался людям в Анучинском районе края.