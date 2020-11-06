«Вот так и ходить в кустики»: тигр вышел на дорогу в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале ноября люди увидели амурского тигра в Ольгинском районе края, а в 20-х числах октября большая полосатая кошка показалась человеку в Пожарском районе. Кроме того, этой осенью хищник позволил людям увидеть себя на территории Яковлевского района края. Автомобилист разглядел в кустах амурского тигра и снял большую кошку на видео. В начале сентября встреча человека и тигра произошла в Красноармейском районе края. Также «царь тайги» показался людям в Анучинском районе края.