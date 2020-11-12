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Posted 12 ноября 2020, 00:35

Published 12 ноября 2020, 00:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Российский иммунолог оценил опасность бессимптомного COVID-19

Российский иммунолог оценил опасность бессимптомного COVID-19

12 ноября 2020, 00:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Бессимптомное течение коронавируса назвали одним из самых «удачных» вариантов проявления болезни для пациента. Такое заявление сделал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

В эфире НСН он заявил о том, что при таком варианте пациент не испытывает никакой боли и дискомфорта, вызванного симптомами ОРВИ.

Врач отметил, что в бессимптомной форме инфекция какое-то время живёт на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает соответствующие антитела и побеждает вирус.

«Собственно, на этом пандемия для человека и завершается», — уверен Владимир Болибок.

Также иммунолог отметил, что на пике пандемии в стране диагноз получает только четверть заражённых, поэтому число бессимптомных больных, которые не обращались к медикам из-за отсутствия недомогания, может быть значительно больше, чем говорит официальная статистика.

Отметим, что в Приморском крае продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности. Приморцам необходимо неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования ради своей же безопасности — ходить в защитных масках, по возможности — в перчатках, соблюдать социальную дистанцию, избегать массового скопления людей.

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#Новости#Общество#COVID-19
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