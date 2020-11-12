Российский иммунолог оценил опасность бессимптомного COVID-19

Posted 12 ноября 2020, 00:35
Published 12 ноября 2020, 00:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В эфире НСН он заявил о том, что при таком варианте пациент не испытывает никакой боли и дискомфорта, вызванного симптомами ОРВИ.
Врач отметил, что в бессимптомной форме инфекция какое-то время живёт на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает соответствующие антитела и побеждает вирус.
«Собственно, на этом пандемия для человека и завершается», — уверен Владимир Болибок.
Также иммунолог отметил, что на пике пандемии в стране диагноз получает только четверть заражённых, поэтому число бессимптомных больных, которые не обращались к медикам из-за отсутствия недомогания, может быть значительно больше, чем говорит официальная статистика.
Отметим, что в Приморском крае продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности. Приморцам необходимо неукоснительно соблюдать эпидемиологические требования ради своей же безопасности — ходить в защитных масках, по возможности — в перчатках, соблюдать социальную дистанцию, избегать массового скопления людей.