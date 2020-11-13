С почином: приморские врачи получили ключи от новых квартир

Posted 13 ноября 2020, 00:50
Published 13 ноября 2020, 00:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Новоселами станут как медработники инфекционных отделений и бригад скорой помощи, занимающихся спасением ковидных больных, так и их коллеги, не имеющие доступа в «красную зону».
24-этажный дом, недавно сданный в эксплуатацию на улице Красного Знамени, 160а заметно выделяется среди соседних девятиэтажек. А вид на море из окон верхних этажей — никого не оставит равнодушным. Часть квартир переданы на условиях коммерческого найма по программе «Арендное жилье». Такое жилье теперь будут получать сотрудники бюджетной сферы, молодые профессионалы и узкие специалисты. Причем, всем 13 семьям медработников Приморья, получившим ключи от новых квартир, не придется платить арендную плату — им ее компенсирует работодатель.
Более того, как отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина, по истечении шести месяцев всем арендаторам будет предоставлено право выкупа жилья по программе, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа от КРЖС.
«В стоимость выкупного квадратного метра будет входить себестоимость строительства. Она включает затраты на покупку или аренду земельного участка, строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций, выплату налогов. Поэтому, как мы и планировали, выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной», — подчеркнула Вера Щербина.
Вручая ключи новоселам, губернатор Приморья напомнил, что, вступив два года назад в должность главы региона, он обратил внимание на тот сонм проблем, которые сопровождали приморскую медицину. За это время правительство края приложило максимум усилий чтобы медицинское сообщество почувствовало изменения в лучшую сторону. К примеру, до конца года в приморской столице по программе «Арендное жилье» появится еще один дом — на Спиридонова, 11. А в Уссурийске введут в эксплуатацию сразу 300 квартир в новостроях.
Радость, которую испытывали медработники, при вручении квартир, была не поддельной, как признался врач-эпидемиолог «Владивостокской поликлиники № 3» Алексей Третьяков, когда узнал, что для получения квартиры в медучреждении выбрали именно его — испытал шок.
«Я уже более 10 лет снимаю квартиру и даже не помышлял о своем жилье. Первое что порадовало — дом находится рядом с работой, буквально через сопку. В квартире сделан хороший ремонт, есть титан для нагрева воды, кухонная плита, сантехника, электросчетчики. Осталось просто собрать свои вещи и мебель и переезжать. Только хотелось бы, чтобы не только меня одного поощрили — у нас работает много достойных людей. Много и молодых специалистов, которые нуждаются в жилье», — подчеркнул Алексей Третьяков.
В ближайшие три года в крае по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья — это почти две тысячи квартир на льготных условиях для специалистов региона. Новоселы, заселяющиеся по программе «Арендное жилье» будут оплачивать только коммунальные услуги и, если не захотят приобретать жилье в собственность, могут просто жить в своей квартире столько, сколько захотят.
Для санитарки инфекционного отделения ККБ№ 2 Татьяны Керасевой новая квартира в доме на Красном Знамени, это не просто крыша над головой, а долгожданная смена жительства. Сейчас она каждое утро добирается на работу во Владивосток из Тавричанки.
— Я работаю в отделении уже 5 лет. И у меня даже в мыслях не было, что мне от работы выделят жилье. Такое счастье — даже не верится! Новоселье думаю справить через неделю — на свой день рождения, так что отметим сразу два радостных события. Я очень благодарна за такой подарок нашему правительству. Квартира у меня большая и светлая, с двумя балконами, очень уютная — о такой даже не мечтала.
Новые дома для бюджетников, молодых профессионалов и узких специалистов также появятся в Большом Камне, Уссурийске, Находке, селах Хороль и Камень-Рыболов, а затем и в других муниципалитетах Приморья.
Об улучшении условий жизни для медработников за пределами Приморья мало кто знает. По словам участкового врача-терапевта «Владивостокской поликлиники № 1» Алексея Данилова, когда он принимал решение переехать из далекого города Кандалакши Мурманской области в Приморье, то и не слышал о поддержке молодых специалистов. Причина, по которой он решился перелететь через полмира, — любовь. Именно во Владивостоке живет его избранница.
«Бонусов здесь мы получаем много, вообще в Приморье созданы хорошие условия для работы молодым специалистам. Вообще хотелось бы отметить высокий уровень медицинских услуг, оказываемых в крае. А современные технологии, с которыми я здесь столкнулся — мне ранее нигде не встречались. Также есть очень хорошие специалисты, поэтому считаю, что приморская медицина находится на высоком уровне и развита хорошо», — подытожил счастливый новосел.