С почином: приморские врачи получили ключи от новых квартир

— Я работаю в отделении уже 5 лет. И у меня даже в мыслях не было, что мне от работы выделят жилье. Такое счастье — даже не верится! Новоселье думаю справить через неделю — на свой день рождения, так что отметим сразу два радостных события. Я очень благодарна за такой подарок нашему правительству. Квартира у меня большая и светлая, с двумя балконами, очень уютная — о такой даже не мечтала.