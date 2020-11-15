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Posted 15 ноября 2020, 08:16

Published 15 ноября 2020, 08:16

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Картина дня в Приморье: полосатые малыши, зелёная месть и права за сотку

Картина дня в Приморье: полосатые малыши, зелёная месть и права за сотку

15 ноября 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Полосатые малыши

Сразу несколько дальневосточных инстаграм-пабликов опубликовали видео на котором двое тигрят бродят по заснеженной дороге. Автор видео сообщает, что хищников сняли в Приморском крае.

Комментаторы не остались равнодушными. Главный вопрос заинтересовавший многих - куда делась мама маленьких хищников? По всей видимости видео заинтересуются специальные службы, которым предстоит выяснить местоположение хищников и определиться с их дальнейшей судьбой.

Права за сотку

В Надеждинском районе директора автошколы поймали на взятке. За успешный экзамен в ГАИ она просила чуть более ста тысяч рублей. Следственные органы сообщают, что местная жительница попыталась в марте 2019 года передать 105 тысяч рублей директору автошколы, которая выступала посредником между экзаменуемым и инспектором, принимающим экзамен. Женщина хотела как можно скорее получить права категории В.

Зеленая месть

Жильцы одного из многоквартирных домов Владивостока проучили нерадивую соседу. Автомобиль, который девушка постоянно оставляла в середине двора, облили зелёнкой. Жители дома на улице Енисейская пожаловались, что женщина даже при наличии свободных мест паркует свой автомобиль в центре двора. Некоторым это надоело и они решили проучить мастерицу парковки. Согласно информации приморского паблика ее автомобиль полили зелёнкой.

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