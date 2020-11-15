Картина дня в Приморье: полосатые малыши, зелёная месть и права за сотку

В Надеждинском районе директора автошколы поймали на взятке. За успешный экзамен в ГАИ она просила чуть более ста тысяч рублей. Следственные органы сообщают, что местная жительница попыталась в марте 2019 года передать 105 тысяч рублей директору автошколы, которая выступала посредником между экзаменуемым и инспектором, принимающим экзамен. Женщина хотела как можно скорее получить права категории В.