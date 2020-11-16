Число жертв коронавируса в Приморье растёт — последние данные

Posted 16 ноября 2020, 00:01
Published 16 ноября 2020, 00:01
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
По данным оперативного штаба, ещё 89 человек выздоровели — всего с болезнью успело справиться 13 895 человек.
Помимо этого, ещё один человек скончался от коронавируса. Общее число жертв опасной инфекции составило 194.
Напомним, что в регионе действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.