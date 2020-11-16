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Posted 16 ноября 2020, 00:01

Published 16 ноября 2020, 00:01

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Число жертв коронавируса в Приморье растёт — последние данные

Число жертв коронавируса в Приморье растёт — последние данные

16 ноября 2020, 00:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За последние сутки в Приморье выявили 215 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших, таким образом, на сегодняшний день составляет 18 719 человек.

По данным оперативного штаба, ещё 89 человек выздоровели — всего с болезнью успело справиться 13 895 человек.

Помимо этого, ещё один человек скончался от коронавируса. Общее число жертв опасной инфекции составило 194.

Напомним, что в регионе действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.

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#Новости#Общество#COVID-19
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