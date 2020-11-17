Деньги ушли в «Пургу»: за что Роман Копин платит сотни миллионов?

«Это какое-то издевательство, я не понимаю как можно вот так выборочно сохранять язык. У нас здесь была нанайская газета, но нам никто никаких денег не давал и помощи никакой не оказывал, в итоге она закрылась. Также мы делали передачу на нанайском языке и столкнулись с такой проблемой — местное население не знает родного языка и не говорит на нем. Я считаю не совсем правильным направлять деньги в „Пургу“», — сказал Леонид Сунгоркин, добавив, что все эти миллионы можно было бы направить на что-то более важное.