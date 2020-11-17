Деньги ушли в «Пургу»: за что Роман Копин платит сотни миллионов?

Posted 17 ноября 2020, 12:00
Published 17 ноября 2020, 12:00
Modified 30 июня 2023, 06:09
Updated 30 июня 2023, 06:09
Деньги на ветер
Губернатор Чукотки Роман Копин в 2019 году выделил местной радиостанции «Пурга» 110 000 000 рублей для того чтобы она вещала для слушателей из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на их родном языке. Казалось бы неслыханная щедрость по отношению к коренным народам, «респект» от всех дальневосточных глав, вот только сумма чересчур высоковата. Вызывает некоторые вопросы.
По данным правительства региона малочисленные народы Севера на всей территории региона составляют 33% от всего населения, то есть их чуть более 16 000 человек, на то они, собственно, и малочисленные. Получается за «уши» каждого представителя малой народности губернатор заплатил практически семь тысяч рублей. За эти деньги можно было, в принципе, нанять глашатая в каждый населенный пункт, чтобы он лично для каждого сутками «пуржил» в громкоговоритель на центральной площади на всех известных ему языках.
В закупке нет ни слова о том как будет организовано это самое вещание, зато есть технические характеристики радио «Пурга», которые прописаны таким образом, что никакое другое радио не сможет пролезть в этот аукцион. Благодаря этой «случайности», можно выяснить какое количество новостей купила администрация региона.
В документах сказано следующее: «В будние дни два выпуска новостей должны быть представлены на одном их языков коренных малочисленных народов Чукотки». Таким образом, в 2020 году в эфире радиостанции «Пурга» появится около 500 аудиосюжетов по контракту с правительством. Каждый из них обошелся бюджету региона примерно в 220 000 рублей. Для сравнения минута рекламного времени на Первом канале в Москве стоит чуть более 250 000 рублей с учетом стоимости услуг рекламного агентства. То есть за 110 000 000 рублей правительство Чукотки могло вещать на языке коренных жителей на многомиллионную аудиторию, но оно предпочло «жирно» переплатить «Пурге» за 16 тысяч человек. Ну, а почему бы и нет? Ведь не чужие люди.
Не чужие люди
Руководство радиостанции, золотая троица чукотских медиаменеджеров — Сергей Капков, Антон Мещанинов, Евгений Писарев снимают сливки с бюджета региона не первый год. К примеру в 2017 году АНО ИА «Чукотка» получило из бюджета региона 168 190 050 рублей, в 2018 году — 92 722 000 рублей, в 2019 — 110 000 000 рублей. За эти деньги компания оказывает правительству всевозможные услуги, например организовывает вещание телеканала СТС в удаленных населенных пунктах за 20 565 000 рублей в год. Какое такое государственное значение имеет телеканал СТС, что на его трансляцию нужно тратить десятки миллионов бюджетных рублей неизвестно, но местные поговаривают, что северные рубежи Родины хранит атомное оружие и «Папины дочки».
По открытой информации портала государственных закупок, начиная с 2010 года, АНО ИА «Чукотка» выступила исполнителем по 29 государственным контрактам на общую сумму 802 277 334 рубля. Интересно, что закупки для «Пурги» проводит аппарат губернатора Чукотского автономного округа и традиционно, из года в год, это самая большая закупка. Представителей малых народностей, в том числе и уже сбежавших из депрессивного региона, цифра в 110 миллионов рублей повергает в шок.
Президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин был удивлён астрономической суммой, которая досталась «Пурге». Он отметил, что уже достаточно продолжительное время он не может открыть класс по изучению нанайского языка в регионе из-за отсутствия денег.
«Это какое-то издевательство, я не понимаю как можно вот так выборочно сохранять язык. У нас здесь была нанайская газета, но нам никто никаких денег не давал и помощи никакой не оказывал, в итоге она закрылась. Также мы делали передачу на нанайском языке и столкнулись с такой проблемой — местное население не знает родного языка и не говорит на нем. Я считаю не совсем правильным направлять деньги в „Пургу“», — сказал Леонид Сунгоркин, добавив, что все эти миллионы можно было бы направить на что-то более важное.
Между тем на территории региона есть не только «Пурга», но и другие СМИ, например Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чукотка» — филиал Всероссийской Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Этот коллектив губернаторской благосклонностью не пользуется, из 673 контрактов «московской головы» чукотского ВГТРК только два контракта касаются региона и ни один не связан с освещением деятельности местных властей, в основном с силовиками. Для сравнения — у госорганов Забайкальского края около 10 контрактов, а у Иркутской области около пятнадцати.
По мнению политконсультанта Андрея Кудисова, такая избирательность в подборе медийных инструментов взаимодействия власти с населением, скорее говорит о его отсутствии.
«Любая власть, заинтересованная в лояльности граждан, старается сформировать каналы информационного взаимодействия с ними. Эти каналы должны быть разными, чтобы воздействовать на максимально широкие слои населения. Когда такого нет — это серьезный повод задуматься. И об эффективности самой информационной политики, и об эффективности затрат на ее проведение», — говорит эксперт.
При этом аналитики допускают, что «неслыханная щедрость» губернатора по отношению к «Пурге» и его немилость к местному ВГТРК связаны с личностью главного «пуржевого» — Сергея Александровича Капкова. Он, согласно открытым данным, раньше занимал мягкое кресло директора Департамента культуры Правительства Москвы.
Радио на миллиард
Из себя «Пурга» представляет простую региональную радиостанцию ничем особенным не выделяющуюся. Музыкальная повестка радио достаточно стандартная — старенький зарубежный рок, сменяется «жалостливым свадебным» русским рэпом, попсой поздних двухтысячных. В перерывах есть локальные новости и рекламные блоки разной степени унылости. Совершенно очевидно, что ничто из этого не стоит миллиард рублей. Более того, за деньги выделяемые для «Пурги», всех этих «свадебных рэперов» и старых рокеров можно было бы привести в Анадырь, чтобы они лично пели для коренных народов на их родных языках и никакой «пурги» для этого было бы не нужно.
СПРАВКА:
Население Чукотки на 1 января 2020 года — 50 288 человек, разбросанных по 42 населенным пунктам региона. По данным переписи населения 2010 года, на Чукотке проживает 49,6% русских, 25,3% чукчей, 5,7% украинцев, 3% эскимосов, 2,8% эвенов (ламутов), 1,8% чуванцев. Это наиболее крупные этнические группы, к которым, в общей сложности, относится 88,2% населения. Оставшиеся 11,8% приходятся еще на 19 этносов. Среди них к коренным с некоторой натяжкой можно отнести юкагиров, коряков и якутов. Общая численность аборигенов Крайнего Севера составляет порядка 16 тысяч человек.