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Posted 17 ноября 2020, 08:10

Published 17 ноября 2020, 08:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Нарушения: прокуратура Владивостока проверила готовность города к снегопадам

Нарушения: прокуратура Владивостока проверила готовность города к снегопадам

17 ноября 2020, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Владивостока проверила все профильные ведомства и учреждения на готовность к зиме 2020–2021 года и выявила несколько серьёзных моментов.

Так, при проверке МБУ «Содержание городских территорий» и администрации города Владивостока специалисты выявили ненадлежащую организацию работы по предупреждению и ликвидации последствий предстоящих снегопадов.

Специалисты установили, что в апреле 2020 года «Содержание городских территорий» и мэрия Владивостока заключили соглашение о закупке 63 единиц спецтехники для уборки снега и других работ. Закупать её должно было учреждение, а финансировать — муниципалитет.

Однако закупки проходили только с июля 2020 года до октября 2020 года, и до сегодняшнего дня не завершились в необходимом объеме. Между тем, уже полученная техника до сих пор не находится на государственном учёте и фактически не может использоваться.

Помимо этого, в прокуратуре заявили о том, что на балансе «СГТ» находится 201 единица техники, из которой только 117 — в исправном состоянии.

«В связи с этим прокуратура Владивостока внесла представление главе города и руководителю МБУ „Содержание городских территорий“ представление об устранении нарушений и объявила предостережение о том, что требования закона нарушать нельзя», — отметили в ведомстве.

Кроме того, до настоящего времени не определены площадки для складирования снега, размещение которых подлежит согласованию с управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. Прокурор направил иск для того, чтобы мэрия определила эти площадки и согласовала их.

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