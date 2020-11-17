Нарушения: прокуратура Владивостока проверила готовность города к снегопадам

Posted 17 ноября 2020, 08:10
Published 17 ноября 2020, 08:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так, при проверке МБУ «Содержание городских территорий» и администрации города Владивостока специалисты выявили ненадлежащую организацию работы по предупреждению и ликвидации последствий предстоящих снегопадов.
Специалисты установили, что в апреле 2020 года «Содержание городских территорий» и мэрия Владивостока заключили соглашение о закупке 63 единиц спецтехники для уборки снега и других работ. Закупать её должно было учреждение, а финансировать — муниципалитет.
Однако закупки проходили только с июля 2020 года до октября 2020 года, и до сегодняшнего дня не завершились в необходимом объеме. Между тем, уже полученная техника до сих пор не находится на государственном учёте и фактически не может использоваться.
Помимо этого, в прокуратуре заявили о том, что на балансе «СГТ» находится 201 единица техники, из которой только 117 — в исправном состоянии.
«В связи с этим прокуратура Владивостока внесла представление главе города и руководителю МБУ „Содержание городских территорий“ представление об устранении нарушений и объявила предостережение о том, что требования закона нарушать нельзя», — отметили в ведомстве.
Кроме того, до настоящего времени не определены площадки для складирования снега, размещение которых подлежит согласованию с управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. Прокурор направил иск для того, чтобы мэрия определила эти площадки и согласовала их.