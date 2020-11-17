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Posted 17 ноября 2020, 11:42

Published 17 ноября 2020, 11:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Три принципа Олега Гуменюка: мэр Владивостока запретил материться

17 ноября 2020, 11:42
Мэр Владивостока Олег Гуменюк за считанные часы превратился в популярного блогера: всего за сутки количество подписчиков в Instagram-аккаунте главы дальневосточной столицы превысило три тысячи.

Об этом сам Олег Владимирович рассказал вечером во вторник, 17 ноября, в социальных сетях.

Глава краевого центра поблагодарил горожан за активность на его личной странице. Он добавил, что все обращения граждан переданы в работу, и в ближайшее время жители Владивостока получат ответы на волнующие их вопросы.

«Добрый вечер, уважаемые жители Владивостока! Спасибо за вашу активность в моем аккаунте. Всего за сутки стало более 3000 подписчиков, постоянно добавляются новые. За 24 часа я получил более 250 комментариев и более 30 личных обращений. Вся информация передана в профильные структуры администрации города, и уже ведётся работа. В ближайшие дни все, кто обратился с конструктивными вопросами, получат на них ответы», - написал мэр Владивостока в Instagram.

По всей вероятности, для того, чтобы общение с горожанами стало более продуктивным, Олег Гуменюк ввёл на своей странице особые правила. В частности, он отметил, что пользователям соцсетей недопустимо использовать мат.

«Хочу договориться с вами о простых правилах, которые существенно помогут нашему общению и, соответственно, решению важных городских вопросов:

  1. На моей странице недопустимы нецензурные высказывания – такие сообщения будут удалены.
  2. В приоритете будут вопросы, содержащие конструктивную информацию. Напомню, это официальная страница, которая должна помогать и приносить пользу жителям Владивостока, а чаты, в которых можно просто пообщаться на разные темы и сделать рекламные объявления, существуют в других аккаунтах.
  3. Помогать мне вести Инстаграм будут специалисты мэрии с целью максимально оперативной и эффективной обработки всех комментариев и обращений в директ. Ответы будут даны на основе информации профильных управлений. Каждый специалист будет представляться, если отвечает в директе. Ответы на часть комментариев будут даны с официальной страницы администрации города Владивостока @adm_vlc», - проинформировал глава Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что официальный аккаунт главы города долгое время оставался закрытым. За жизнью градоначальника в сети могли наблюдать лишь те, кому мэр одобрил подписку. Однако после соответствующего призыва губернатора Приморья Олега Кожемяко о том, чтобы главы муниципалитетов края более активно налаживали диалог с местными жителями в социальных сетях, Олег Гуменюк открыл свою страницу для всех.

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