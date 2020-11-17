Три принципа Олега Гуменюка: мэр Владивостока запретил материться

Posted 17 ноября 2020, 11:42
Published 17 ноября 2020, 11:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Об этом сам Олег Владимирович рассказал вечером во вторник, 17 ноября, в социальных сетях.
Глава краевого центра поблагодарил горожан за активность на его личной странице. Он добавил, что все обращения граждан переданы в работу, и в ближайшее время жители Владивостока получат ответы на волнующие их вопросы.
«Добрый вечер, уважаемые жители Владивостока! Спасибо за вашу активность в моем аккаунте. Всего за сутки стало более 3000 подписчиков, постоянно добавляются новые. За 24 часа я получил более 250 комментариев и более 30 личных обращений. Вся информация передана в профильные структуры администрации города, и уже ведётся работа. В ближайшие дни все, кто обратился с конструктивными вопросами, получат на них ответы», - написал мэр Владивостока в Instagram.
По всей вероятности, для того, чтобы общение с горожанами стало более продуктивным, Олег Гуменюк ввёл на своей странице особые правила. В частности, он отметил, что пользователям соцсетей недопустимо использовать мат.
«Хочу договориться с вами о простых правилах, которые существенно помогут нашему общению и, соответственно, решению важных городских вопросов:
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что официальный аккаунт главы города долгое время оставался закрытым. За жизнью градоначальника в сети могли наблюдать лишь те, кому мэр одобрил подписку. Однако после соответствующего призыва губернатора Приморья Олега Кожемяко о том, чтобы главы муниципалитетов края более активно налаживали диалог с местными жителями в социальных сетях, Олег Гуменюк открыл свою страницу для всех.