Три принципа Олега Гуменюка: мэр Владивостока запретил материться

«Добрый вечер, уважаемые жители Владивостока! Спасибо за вашу активность в моем аккаунте. Всего за сутки стало более 3000 подписчиков, постоянно добавляются новые. За 24 часа я получил более 250 комментариев и более 30 личных обращений. Вся информация передана в профильные структуры администрации города, и уже ведётся работа. В ближайшие дни все, кто обратился с конструктивными вопросами, получат на них ответы», - написал мэр Владивостока в Instagram.