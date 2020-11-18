Душа мертва: жительница Приморья написала реквием по клумбе

Posted 18 ноября 2020, 03:46
Published 18 ноября 2020, 03:46
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
«Последнее время, гуляя по нашему городу, я понимаю, что душа города мертва, менталитет — сгнил, доброта и порядочность — исчезли напрочь. Осталась только злоба, жестокость. Глядя на все это, я прихожу к мысли, что больше в этом городе, а может, даже и в стране делать нечего», — пишет разочарованный автор в паблике artem.news.plus.
В комментариях обсудили крик души горожанки.
«Куда бежать-то? Так везде. Да и всегда так было»;
«Да куда бежать? Везде хорошо, где нас нет»;
«Подписываюсь под каждым словом автора»;
«Порой в этих покрышках такая шняга растёт, что лучше бы не делали»;
«Чтобы дети ценили и берегли, нужно прежде всего начать с себя. Показывать пример своим детям и постоянно им объяснять, что так нельзя».
Напомним, что «Восток-Медиа» ранее уже писало про злосчастную клумбу. Жительница Артема устроила в своем дворе красочную инсталляцию с клумбами, цветами и различными фигурками животных. После неизвестные поломали часть клумб, вырвали цветы и даже унесли импровизированные «лапки» у декоративных лягушат.