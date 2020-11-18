Душа мертва: жительница Приморья написала реквием по клумбе

«Последнее время, гуляя по нашему городу, я понимаю, что душа города мертва, менталитет — сгнил, доброта и порядочность — исчезли напрочь. Осталась только злоба, жестокость. Глядя на все это, я прихожу к мысли, что больше в этом городе, а может, даже и в стране делать нечего», — пишет разочарованный автор в паблике artem.news.plus.