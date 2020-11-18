vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2020, 03:46

Published 18 ноября 2020, 03:46

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Душа мертва: жительница Приморья написала реквием по клумбе

18 ноября 2020, 03:46
Жительница Артёма сфотографировала разрушенные вандалами клумбы — фото, скорее всего, сделаны ещё летом нынешнего года. В подписи к посту женщина высказала свои трагические настроения по поводу людей и дальнейшей судьбы населённого пункта.

«Последнее время, гуляя по нашему городу, я понимаю, что душа города мертва, менталитет — сгнил, доброта и порядочность — исчезли напрочь. Осталась только злоба, жестокость. Глядя на все это, я прихожу к мысли, что больше в этом городе, а может, даже и в стране делать нечего», — пишет разочарованный автор в паблике artem.news.plus.

В комментариях обсудили крик души горожанки.

«Куда бежать-то? Так везде. Да и всегда так было»;

«Да куда бежать? Везде хорошо, где нас нет»;

«Подписываюсь под каждым словом автора»;

«Порой в этих покрышках такая шняга растёт, что лучше бы не делали»;

«Чтобы дети ценили и берегли, нужно прежде всего начать с себя. Показывать пример своим детям и постоянно им объяснять, что так нельзя».

Напомним, что «Восток-Медиа» ранее уже писало про злосчастную клумбу. Жительница Артема устроила в своем дворе красочную инсталляцию с клумбами, цветами и различными фигурками животных. После неизвестные поломали часть клумб, вырвали цветы и даже унесли импровизированные «лапки» у декоративных лягушат.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика