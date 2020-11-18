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Posted 18 ноября 2020, 01:00

Published 18 ноября 2020, 01:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Повышенная готовность: во Владивостоке развернули оперативный штаб на время непогоды

18 ноября 2020, 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Снегопад
Оперативный штаб, который будет работать во Владивостоке в круглосуточном режиме во время прохождения циклона и ликвидации его последствий, развернули во Владивостоке с сегодняшнего дня, 18 ноября. Координировать работу служб будут представители городской администрации, ГИБДД, МЧС.

В связи с надвигающимся циклоном, который по прогнозам синоптиков принесёт дождь со снегом, все службы жизнеобеспечения дальневосточной столицы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная служба Владивостока подготовила технику для обработки дорог противогололёдными материалами и уборки снега, сформированы бригады рабочих, которые будут устранять последствия непогоды, сделаны необходимые запасы противогололёдных материалов в управляющих компаниях, в ресурсоснабжающих организациях сформированы оперативные бригады на случай аварий.

«В случае ухудшения погоды возможно введение временных ограничений на опасных участках дорог города — спуске на улице Капитана Шефнера и трассе Седанка — Патрокл. Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и при возможности вообще воздержаться от поездок на личном автотранспорте», — отметили на заседании оперативного штаба.

О ликвидации последствий непогоды на своих подведомственных территориях должны позаботиться также управляющие компании, организации и предприятия всех форм собственности.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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