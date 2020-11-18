Повышенная готовность: во Владивостоке развернули оперативный штаб на время непогоды

В связи с надвигающимся циклоном, который по прогнозам синоптиков принесёт дождь со снегом, все службы жизнеобеспечения дальневосточной столицы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная служба Владивостока подготовила технику для обработки дорог противогололёдными материалами и уборки снега, сформированы бригады рабочих, которые будут устранять последствия непогоды, сделаны необходимые запасы противогололёдных материалов в управляющих компаниях, в ресурсоснабжающих организациях сформированы оперативные бригады на случай аварий.