Повышенная готовность: во Владивостоке развернули оперативный штаб на время непогоды

Posted 18 ноября 2020, 01:00
Published 18 ноября 2020, 01:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В связи с надвигающимся циклоном, который по прогнозам синоптиков принесёт дождь со снегом, все службы жизнеобеспечения дальневосточной столицы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная служба Владивостока подготовила технику для обработки дорог противогололёдными материалами и уборки снега, сформированы бригады рабочих, которые будут устранять последствия непогоды, сделаны необходимые запасы противогололёдных материалов в управляющих компаниях, в ресурсоснабжающих организациях сформированы оперативные бригады на случай аварий.
«В случае ухудшения погоды возможно введение временных ограничений на опасных участках дорог города — спуске на улице Капитана Шефнера и трассе Седанка — Патрокл. Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и при возможности вообще воздержаться от поездок на личном автотранспорте», — отметили на заседании оперативного штаба.
О ликвидации последствий непогоды на своих подведомственных территориях должны позаботиться также управляющие компании, организации и предприятия всех форм собственности.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.