Скончались 200 человек: коронавирус в Приморье превысил очередной максимум

Posted 18 ноября 2020, 00:07
Published 18 ноября 2020, 00:07
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
В общей сложности COVID-19 зафиксировали у 19 160 человек в Приморье. При этом ещё 121 человек выздоровел — итого с инфекцией удалось справиться 14 131 пациенту.
При этом за сутки ещё трое человек скончалось от опасного заболевания. Всего жертвами COVID-19 в крае стало 200 человек.
Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.