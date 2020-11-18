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Posted 18 ноября 2020, 00:07

Published 18 ноября 2020, 00:07

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Скончались 200 человек: коронавирус в Приморье превысил очередной максимум

Скончались 200 человек: коронавирус в Приморье превысил очередной максимум

18 ноября 2020, 00:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморье за сутки заразилось коронавирусом 223 человека — это очередной максимум, зафиксированный в крае за всё время. Ещё три человека скончались.

В общей сложности COVID-19 зафиксировали у 19 160 человек в Приморье. При этом ещё 121 человек выздоровел — итого с инфекцией удалось справиться 14 131 пациенту.

При этом за сутки ещё трое человек скончалось от опасного заболевания. Всего жертвами COVID-19 в крае стало 200 человек.

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют жителям беречь себя и своих близких — ходить в масках, перчатках, избегать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе принято решение запретить проведение массовых торжеств, праздников, корпоративов — собираться можно группами не более 20 человек.

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#Новости#Общество#COVID-19
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