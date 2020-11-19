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Posted 19 ноября 2020, 07:24

Published 19 ноября 2020, 07:24

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Никогда такого не видел: кадры с популярного места отдыха будоражат приморцев

19 ноября 2020, 07:24
На озере Ханка в Приморье тоже разыгралась непогода — поднялся сильнейший шторм, из-за которого волны хлынули прямо через забор недалеко от берега.

Очевидцы сняли буйство стихии на видео — повсюду поднимаются огромные штормовые волны, ветер раскачивает деревья и срывает детали уличных конструкций.

В паблике primorye_online комментаторы оценили разгул водной стихии.

«Прямо как на море»;

«Вы что там, домик сняли? Никогда такого не видел»;

«Ого, я думал, что такой шторм только на море может быть»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автомобиль Nissan X-Trail, стоящий возле дома, упала бетонная плита. По словам очевидцев, рухнула она прямо с крыши многоэтажки. Водитель, говорят очевидцы, выбежал чудом.

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