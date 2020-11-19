Никогда такого не видел: кадры с популярного места отдыха будоражат приморцев

Posted 19 ноября 2020, 07:24
Published 19 ноября 2020, 07:24
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Очевидцы сняли буйство стихии на видео — повсюду поднимаются огромные штормовые волны, ветер раскачивает деревья и срывает детали уличных конструкций.
В паблике primorye_online комментаторы оценили разгул водной стихии.
«Прямо как на море»;
«Вы что там, домик сняли? Никогда такого не видел»;
«Ого, я думал, что такой шторм только на море может быть»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автомобиль Nissan X-Trail, стоящий возле дома, упала бетонная плита. По словам очевидцев, рухнула она прямо с крыши многоэтажки. Водитель, говорят очевидцы, выбежал чудом.