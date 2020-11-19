С др, братан: владелец раздробленного авто из Владивостока прославился на всю Россию

Житель Владивостока разместил на своей личной странице в Инстаграм фотографию со своей машиной. Раздробленный Nissan X-Trail (на машину упала бетонная плита) прославил автомобилиста на всю страну — мужчина едва успел отбежать от машины и спасся.

Сам владелец иномарки не пострадал чудом — он чистил машину и сумел вовремя убежать, увидев падающую тяжелую конструкцию. Сейчас пользователи соцсети нашли личную страницу молодого человека — и принялись поздравлять его с такой удачей. Причём, активность проявляют не только приморцы, но и жители других регионов РФ. «Срочно лети за лотерейными билетами, сегодня явно твой день»;

«О боги! С Днём Рождения! Реакции можно позавидовать»;

«С днем рождения из Тюменской области»;

«Вы ещё не сделали что-то действительно великое на этой земле";

«С др, братан! Хоть я тебя не знаю, но рад за тебя. Рад, что все обошлось. Здоровья тебе, жене и дочке!»;

«Машину жалко, но хоть сам цел. Здоровье — главное. А реакция отличная, молодец»;

«Это просто фото-легенда. Войдет теперь в историю Владивостока»;

«Привет из Тюмени! С Днём Рождения!». Некоторые неравнодушные граждане даже помогают пострадавшему автовладельцу финансово и переводят ему небольшие суммы «для снятия стресса». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автомобиль Nissan X-Trail, стоящий возле дома на Нейбута, 34, упала бетонная плита. По словам очевидцев, рухнула она прямо с крыши многоэтажки. Водитель, говорят очевидцы, чудом успел отбежать. Материалы по теме «Такого не было 50 лет»: приморцы про шторм — бетонные плиты выкидывало к домам Выбежал за минуту: бетонная плита раздробила машину во Владивостоке Даже смотреть страшно: падение бетонной плиты на авто во Владивостоке попало на видео