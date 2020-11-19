С др, братан: владелец раздробленного авто из Владивостока прославился на всю Россию

Posted 19 ноября 2020, 06:51
Published 19 ноября 2020, 06:51
Modified 1 сентября 2022, 04:08
Updated 1 сентября 2022, 04:08
Сам владелец иномарки не пострадал чудом — он чистил машину и сумел вовремя убежать, увидев падающую тяжелую конструкцию.
Сейчас пользователи соцсети нашли личную страницу молодого человека — и принялись поздравлять его с такой удачей. Причём, активность проявляют не только приморцы, но и жители других регионов РФ.
Некоторые неравнодушные граждане даже помогают пострадавшему автовладельцу финансово и переводят ему небольшие суммы «для снятия стресса».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автомобиль Nissan X-Trail, стоящий возле дома на Нейбута, 34, упала бетонная плита. По словам очевидцев, рухнула она прямо с крыши многоэтажки. Водитель, говорят очевидцы, чудом успел отбежать.