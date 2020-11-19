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Posted 19 ноября 2020, 06:51

Published 19 ноября 2020, 06:51

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

С др, братан: владелец раздробленного авто из Владивостока прославился на всю Россию

19 ноября 2020, 06:51
Житель Владивостока разместил на своей личной странице в Инстаграм фотографию со своей машиной. Раздробленный Nissan X-Trail (на машину упала бетонная плита) прославил автомобилиста на всю страну — мужчина едва успел отбежать от машины и спасся.

Сам владелец иномарки не пострадал чудом — он чистил машину и сумел вовремя убежать, увидев падающую тяжелую конструкцию.

Сейчас пользователи соцсети нашли личную страницу молодого человека — и принялись поздравлять его с такой удачей. Причём, активность проявляют не только приморцы, но и жители других регионов РФ.

  • «Срочно лети за лотерейными билетами, сегодня явно твой день»;
  • «О боги! С Днём Рождения! Реакции можно позавидовать»;
  • «С днем рождения из Тюменской области»;
  • «Вы ещё не сделали что-то действительно великое на этой земле";
  • «С др, братан! Хоть я тебя не знаю, но рад за тебя. Рад, что все обошлось. Здоровья тебе, жене и дочке!»;
  • «Машину жалко, но хоть сам цел. Здоровье — главное. А реакция отличная, молодец»;
  • «Это просто фото-легенда. Войдет теперь в историю Владивостока»;
  • «Привет из Тюмени! С Днём Рождения!».

Некоторые неравнодушные граждане даже помогают пострадавшему автовладельцу финансово и переводят ему небольшие суммы «для снятия стресса».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на автомобиль Nissan X-Trail, стоящий возле дома на Нейбута, 34, упала бетонная плита. По словам очевидцев, рухнула она прямо с крыши многоэтажки. Водитель, говорят очевидцы, чудом успел отбежать.

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#Новости#Общество#Владивосток
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