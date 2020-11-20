МВД: за сутки в Приморье зарегистрировано 52 аварии

Большинство дорожно-транспортных происшествий произошли в Находке (7) и в Уссурийске (6). Автоаварии с травмами зафиксированы в Уссурийске, Находке и Спасске-Дальнем — четыре наезда на пешеходов и 1 столкновение автомобилей.