МВД: за сутки в Приморье зарегистрировано 52 аварии

Posted 20 ноября 2020, 01:32
Published 20 ноября 2020, 01:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Большинство дорожно-транспортных происшествий произошли в Находке (7) и в Уссурийске (6). Автоаварии с травмами зафиксированы в Уссурийске, Находке и Спасске-Дальнем — четыре наезда на пешеходов и 1 столкновение автомобилей.
В крае продолжает действовать циклон, на дорогах сохраняется гололедица, образуются снежные сугробы. ГИБДД Приморья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, пользоваться личным транспортом, исходя из текущей ситуации, характеристик авто и личного опыта вождения.
На дорогах необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Справка: по данным ГИБДД количество ДТП и пострадавших в них в Приморье снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.