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Posted 20 ноября 2020, 01:32

Published 20 ноября 2020, 01:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

МВД: за сутки в Приморье зарегистрировано 52 аварии

МВД: за сутки в Приморье зарегистрировано 52 аварии

20 ноября 2020, 01:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ГИБДД
За последние сутки в Приморском крае произошло 52 ДТП: 47 — с материальным ущербом, 5 — с пострадавшими. Жертв нет. Травмы получили 5 человек. В результате аварий повреждено 83 автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Большинство дорожно-транспортных происшествий произошли в Находке (7) и в Уссурийске (6). Автоаварии с травмами зафиксированы в Уссурийске, Находке и Спасске-Дальнем — четыре наезда на пешеходов и 1 столкновение автомобилей.

В крае продолжает действовать циклон, на дорогах сохраняется гололедица, образуются снежные сугробы. ГИБДД Приморья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, пользоваться личным транспортом, исходя из текущей ситуации, характеристик авто и личного опыта вождения.

На дорогах необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Справка: по данным ГИБДД количество ДТП и пострадавших в них в Приморье снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

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