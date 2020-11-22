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Posted 22 ноября 2020, 02:18

Published 22 ноября 2020, 02:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Движение людей и машин под Золотым мостом запретят в середине воскресенья

22 ноября 2020, 02:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Мост
Сегодня, 22 ноября, в 13 часов закроют движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом в районе остановки «Лазо» на Светланской и на Набережной Цесаревича. Перемещаться там станет небезопасно из-за возможных обрушений кусков льда. Мост будут очищать от наледи.

Движение по самому мосту перекрывать не станут, но участок от пересечения улиц Лазо и Светланской и до остановки «ДВГТУ» будет закрыт до окончания работ — они продлятся несколько часов.

Накануне этот участок уже перекрывали по той же причине. После ледяного шторма, случившегося 19–20 ноября, во Владивостоке стало опасно перемещаться по улицам: от фонарей, с крыш домов и с проводов откалываются огромные куски льда и с треском падают на тротуары и дороги.

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#Новости#Общество#Мост#Дорожное движение
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