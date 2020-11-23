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Posted 23 ноября 2020, 04:48

Published 23 ноября 2020, 04:48

Modified 1 сентября 2022, 04:09

Updated 1 сентября 2022, 04:09

Проект «Кадры для бизнеса» поддерживает предпринимателей в период пандемии

23 ноября 2020, 04:48
Сюжет
Эксклюзив
Проект «Кадры для бизнеса» предполагает бесплатные курсы, на которых жители края могут получить не только одну из востребованных в малом и среднем бизнесе профессий, но и гарантированное трудоустройство в компаниях, выступающих партнерами проекта. Летом этого года стартовал пилотный курс «Кадры для бизнеса. Рестораны".

В настоящее время в рамках проекта «Кадры для бизнеса. Рестораны» проходят обучение две группы студентов по 14 человек. Одна группа учится по сокращенной программе, вторая – по углубленной. После окончания обучения ребята получат не только сертификаты о повышении квалификации, но и работу в одном из трех ведущих ресторанов Владивостока - Zuma, Tokyo или «Супра». Именно эти заведения выступили партнерами проекта, который реализуется при поддержке Правительства Приморья центром «Мой бизнес» совместно с колледжем ВГУЭС в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На прошлой неделе студенты курса постигали секреты приготовления блюд дальневосточной кухни на мастер-классе от шеф-повара ресторана «Tokyo More» Ильи Круподерова. Они учились разделывать трепанга и готовить из него традиционное дальневосточное блюдо – «пятиминутку». Вторая часть мастер-класса была посвящена приготовлению еще одного местного эндемика – папоротника.

Следующий поток на курс поварского дела организаторы планируют набрать уже в декабре этого года. Обучение на нем будет вечерним, чтобы жители края могли освоить новую профессию без отрыва от производств.

Кроме того, как рассказала куратор проекта со стороны правительства Приморья, советник зампреда регионального правительства Константина Шестакова Екатерина Сиволовская, данная инициатива нашла большой отклик в бизнес-среде. Помимо ресторанного сектора, у организаторов проекта уже есть заявки от строительных организаций и предприятий судостроительного комплекса, которые просят так же быстро подготовить кадры для их отраслей. Поэтому в ближайшее время перечень специальностей, которые можно получить в рамках проекта, будет расширен.

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