Проект «Кадры для бизнеса» поддерживает предпринимателей в период пандемии

В настоящее время в рамках проекта «Кадры для бизнеса. Рестораны» проходят обучение две группы студентов по 14 человек. Одна группа учится по сокращенной программе, вторая – по углубленной. После окончания обучения ребята получат не только сертификаты о повышении квалификации, но и работу в одном из трех ведущих ресторанов Владивостока - Zuma, Tokyo или «Супра». Именно эти заведения выступили партнерами проекта, который реализуется при поддержке Правительства Приморья центром «Мой бизнес» совместно с колледжем ВГУЭС в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».