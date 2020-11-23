Сезон навигации для маломерных судов завершился в Приморье

Posted 23 ноября 2020, 04:30
Published 23 ноября 2020, 04:30
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В краевом правительстве отметили, что официально сезон для маломерных судов закрыт с 20 ноября. Это ограничение касается маломерных судов, надзор за которыми ведёт Государственная инспекция по маломерным судам МЧС.
Отметим, что, как правило, эти ограничения вступают в силу немного раньше. Однако из-за непредвиденных погодных обстоятельств, которые обрушились на Приморье с 18 ноября, официальное распоряжение было опубликовано позже.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что обрушившийся на край циклон стал причиной настоящего ледяного апокалипсиса. В связи со сложившейся тяжёлой обстановкой во Владивостоке вечером 19 ноября в городе был введён режим ЧС. Позже в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий удара стихии на территории края.