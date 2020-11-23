Сезон навигации для маломерных судов завершился в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что обрушившийся на край циклон стал причиной настоящего ледяного апокалипсиса. В связи со сложившейся тяжёлой обстановкой во Владивостоке вечером 19 ноября в городе был введён режим ЧС. Позже в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий удара стихии на территории края.