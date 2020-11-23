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Posted 23 ноября 2020, 04:30

Published 23 ноября 2020, 04:30

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Сезон навигации для маломерных судов завершился в Приморье

Сезон навигации для маломерных судов завершился в Приморье

23 ноября 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье завершился сезон навигации для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал глава края Олег Кожемяко.

В краевом правительстве отметили, что официально сезон для маломерных судов закрыт с 20 ноября. Это ограничение касается маломерных судов, надзор за которыми ведёт Государственная инспекция по маломерным судам МЧС.

Отметим, что, как правило, эти ограничения вступают в силу немного раньше. Однако из-за непредвиденных погодных обстоятельств, которые обрушились на Приморье с 18 ноября, официальное распоряжение было опубликовано позже.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что обрушившийся на край циклон стал причиной настоящего ледяного апокалипсиса. В связи со сложившейся тяжёлой обстановкой во Владивостоке вечером 19 ноября в городе был введён режим ЧС. Позже в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий удара стихии на территории края.

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