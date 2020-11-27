Ветки – отдельно, отходы – отдельно: полигон бесплатно примет мусор от приморцев

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке и Артёме, которые наиболее сильно пострадали в результате удара ледяного шторма, 28 ноября пройдут общегородские субботники. В них примут участие предприниматели, общественные деятели, депутаты, неравнодушные горожане – все они помогут убрать упавшие ветки и деревья, а также очистить дороги, дворы и тротуары от наледи. К наведению порядка могут присоединиться все желающие.