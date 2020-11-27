Ветки – отдельно, отходы – отдельно: полигон бесплатно примет мусор от приморцев

Posted 27 ноября 2020, 11:46
Published 27 ноября 2020, 11:46
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, такое решение было принято на прошедшем в пятницу, 27 ноября, заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС под руководством губернатора края Олега Кожемяко в связи с предстоящими субботниками.
Представители КГУП «Приморский экологический оператор» подчеркнули, что с учётом ситуации, сложившейся в ряде районов края после удара ледяного шторма, коммунальные отходы на мусорном полигоне будут приниматься бесплатно.
«Для этого достаточно просто привезти отходы на полигон без ограничения объема», – сообщил руководитель компании Антон Бибиков.
В то же время специалисты обратили внимание на то, что для оперативной утилизации отходов не следует смешивать сломанные стихией ветки деревьев с другим мусором.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке и Артёме, которые наиболее сильно пострадали в результате удара ледяного шторма, 28 ноября пройдут общегородские субботники. В них примут участие предприниматели, общественные деятели, депутаты, неравнодушные горожане – все они помогут убрать упавшие ветки и деревья, а также очистить дороги, дворы и тротуары от наледи. К наведению порядка могут присоединиться все желающие.