Синоптики озвучили прогноз на начало зимы в Приморье

Posted 30 ноября 2020, 07:18
Published 30 ноября 2020, 07:18
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали синоптики «Примпогоды», максимальная температура воздуха составит около -1… -9 градусов, небольшие плюсовые значения ожидаются лишь местами на юго-востоке края.
Однако с середины недели действие антициклона начнёт ослабевать. Вместе с этим и воздух потеплеет — по всему краю ожидается повышение температуры.
Во Владивостоке вся рабочая неделя будет достаточно солнечной. Ночью — около -7… -11 градусов, днём — от -3 до -6.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на самый волнующий жителей региона вопрос — возможно ли повторение ледяного шторма?