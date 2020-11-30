Синоптики озвучили прогноз на начало зимы в Приморье

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В первые дни зимы погода в Приморье будет спокойной и без осадков. Сильной облачности не ожидается, а вот ночью возможны серьёзные морозы.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», максимальная температура воздуха составит около -1… -9 градусов, небольшие плюсовые значения ожидаются лишь местами на юго-востоке края. Однако с середины недели действие антициклона начнёт ослабевать. Вместе с этим и воздух потеплеет — по всему краю ожидается повышение температуры. Во Владивостоке вся рабочая неделя будет достаточно солнечной. Ночью — около -7… -11 градусов, днём — от -3 до -6. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на самый волнующий жителей региона вопрос — возможно ли повторение ледяного шторма?