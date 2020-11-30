vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2020, 07:18

Published 30 ноября 2020, 07:18

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Синоптики озвучили прогноз на начало зимы в Приморье

30 ноября 2020, 07:18
Сюжет
Погода
В первые дни зимы погода в Приморье будет спокойной и без осадков. Сильной облачности не ожидается, а вот ночью возможны серьёзные морозы.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», максимальная температура воздуха составит около -1… -9 градусов, небольшие плюсовые значения ожидаются лишь местами на юго-востоке края.

Однако с середины недели действие антициклона начнёт ослабевать. Вместе с этим и воздух потеплеет — по всему краю ожидается повышение температуры.

Во Владивостоке вся рабочая неделя будет достаточно солнечной. Ночью — около -7… -11 градусов, днём — от -3 до -6.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на самый волнующий жителей региона вопрос — возможно ли повторение ледяного шторма?

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика