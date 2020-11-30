Уложил на пол: брат и сестра напали на пенсионерку в Приморье

В этот день парень и его 26-летняя сестра пробрались в дом по улице Октябрьская, где живёт пожилая женщина. По версии следствия, молодые люди хотели похитить у пенсионерки деньги. Пользуясь тем, что женщина спит, они принялись обыскивать дом. Однако от шума пенсионерка проснулась и вышла в комнату. Парень силой уложил несчастную на пол и стал требовать, чтобы она рассказала, где прячет накопления. Испугавшись, та отдала грабителям все сбережения в размере 98 тысяч рублей.