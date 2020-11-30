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Posted 30 ноября 2020, 15:15

Published 30 ноября 2020, 15:15

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Уложил на пол: брат и сестра напали на пенсионерку в Приморье

30 ноября 2020, 15:15
В Приморье 17-летний юноша и его старшая сестра подозреваются в нападении на пенсионерку.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в минувшую субботу, 28 ноября, в селе Воздвиженка Михайловского района.

В этот день парень и его 26-летняя сестра пробрались в дом по улице Октябрьская, где живёт пожилая женщина. По версии следствия, молодые люди хотели похитить у пенсионерки деньги. Пользуясь тем, что женщина спит, они принялись обыскивать дом. Однако от шума пенсионерка проснулась и вышла в комнату. Парень силой уложил несчастную на пол и стал требовать, чтобы она рассказала, где прячет накопления. Испугавшись, та отдала грабителям все сбережения в размере 98 тысяч рублей.

В отношении 17-летнего юноши и 26-летней девушки было возбуждено уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ведётся следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Владивостока стала жертвой грабителя, когда шла по виадуку в районе проспекта Красного Знамени. Негодяй набросился на неё, силой отобрал мобильный телефон и убежал.

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