Приморец вошёл в шорт-лист номинантов на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

«Этот премиальный сезон опять показал, что литература о Дальнем Востоке пишется у нас в стране, и это литература высокого класса по самому гамбургскому счету. Поэтому я не завидую жюри, им придется туго — выбрать кого-то одного из столь замечательного списка я бы не смог. Хорошо, что я не в жюри!» — пошутил он.