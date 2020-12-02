vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2020, 11:09

Published 2 декабря 2020, 11:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморец вошёл в шорт-лист номинантов на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

Приморец вошёл в шорт-лист номинантов на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

2 декабря 2020, 11:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России объявлен короткий список номинантов на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Как рассказали «Восток-Медиа» организаторы мероприятия, в список финалистов вошли девять произведений – по три в каждой номинации. В их числе – роман «Пятый живорожденный» приморца Владимира Старовойтова в номинации «Длинная проза».

Всего на получение премии претендуют три романа, три повести, а также три произведения для детей. Их авторы – писатели из Москвы, Хабаровского и Забайкальского края и Республики Бурятия, также в короткий список вошёл и единственный автор из Приморья.

Шорт-лист Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в 2020 году:

Номинация «Длинная проза»: «Любить полосатого зверя», Владимир Василиненко; «Пятый живорожденный», Владимир Старовойтов; «Ощепков», Александр Куланов.

Номинация «Короткая проза»: «Солнцем поцелованные», Елена Чубенко; «Умальта», Станислав Глухов; «Если бы карма», Константин Сонголов.

Номинация «Детская проза»: «Ительменские сказки», Марина Бабанская; «Волшебная Колыма», Андрей Усачев; «Сказочная Чукотка», Александра Агафонова.

Члены жюри отметили высокий уровень всех без исключения произведений короткого списка премии и заявили, что они достойны широкой известности. Как подчеркнул куратор премии Вячеслав Коновалов, в экспертных кругах произведения о Дальнем Востоке считаются литературой высокого класса.

«Этот премиальный сезон опять показал, что литература о Дальнем Востоке пишется у нас в стране, и это литература высокого класса по самому гамбургскому счету. Поэтому я не завидую жюри, им придется туго — выбрать кого-то одного из столь замечательного списка я бы не смог. Хорошо, что я не в жюри!» — пошутил он.

Имена трёх лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева станут известны в декабре текущего года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из победителей получит по полмиллиона рублей.

Материалы по теме
«По следам Арсеньева»: автопробег по знаменитым местам края стартовал во Владивостоке
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика