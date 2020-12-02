Приморец вошёл в шорт-лист номинантов на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева

Posted 2 декабря 2020, 11:09
Published 2 декабря 2020, 11:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали «Восток-Медиа» организаторы мероприятия, в список финалистов вошли девять произведений – по три в каждой номинации. В их числе – роман «Пятый живорожденный» приморца Владимира Старовойтова в номинации «Длинная проза».
Всего на получение премии претендуют три романа, три повести, а также три произведения для детей. Их авторы – писатели из Москвы, Хабаровского и Забайкальского края и Республики Бурятия, также в короткий список вошёл и единственный автор из Приморья.
Шорт-лист Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в 2020 году:
Номинация «Длинная проза»: «Любить полосатого зверя», Владимир Василиненко; «Пятый живорожденный», Владимир Старовойтов; «Ощепков», Александр Куланов.
Номинация «Короткая проза»: «Солнцем поцелованные», Елена Чубенко; «Умальта», Станислав Глухов; «Если бы карма», Константин Сонголов.
Номинация «Детская проза»: «Ительменские сказки», Марина Бабанская; «Волшебная Колыма», Андрей Усачев; «Сказочная Чукотка», Александра Агафонова.
Члены жюри отметили высокий уровень всех без исключения произведений короткого списка премии и заявили, что они достойны широкой известности. Как подчеркнул куратор премии Вячеслав Коновалов, в экспертных кругах произведения о Дальнем Востоке считаются литературой высокого класса.
«Этот премиальный сезон опять показал, что литература о Дальнем Востоке пишется у нас в стране, и это литература высокого класса по самому гамбургскому счету. Поэтому я не завидую жюри, им придется туго — выбрать кого-то одного из столь замечательного списка я бы не смог. Хорошо, что я не в жюри!» — пошутил он.
Имена трёх лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева станут известны в декабре текущего года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Каждый из победителей получит по полмиллиона рублей.