Взгляд сверху: выставка одной картины проходит в Приморской галерее

Александр Ионченков в этом году отмечает 60-летие. Мэтр приморской живописи хоть и не мечтал в школьные годы о профессии художника, но именно к ней привела его среда, в которой рос. Рядом с мастерскими отца, известного художника Ивана Ионченкова, члена Шикотанской группы, находились мастерские Александра Пыркова и Юрия Волкова. Александр был частым свидетелем разговоров художников о творчестве, наблюдал за их работой. Но, поступив во Владивостокское художественное училище, младший Ионченков не перенял живописную манеру своего отца. Однако так же решительно отказался от диктуемых официальным соцреализмом правил. Он выбрал абстракцию.