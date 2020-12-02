Взгляд сверху: выставка одной картины проходит в Приморской галерее

Posted 2 декабря 2020, 01:31
Published 2 декабря 2020, 01:31
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Выставка проходит в рамках цикла «Художники-юбиляры 2020», посвященного нашим землякам-живописцам, чьи юбилеи пришлись на нынешний год. Это еще одна возможность увидеть лучшие произведения приморских авторов из собрания галереи.
Александр Ионченков в этом году отмечает 60-летие. Мэтр приморской живописи хоть и не мечтал в школьные годы о профессии художника, но именно к ней привела его среда, в которой рос. Рядом с мастерскими отца, известного художника Ивана Ионченкова, члена Шикотанской группы, находились мастерские Александра Пыркова и Юрия Волкова. Александр был частым свидетелем разговоров художников о творчестве, наблюдал за их работой. Но, поступив во Владивостокское художественное училище, младший Ионченков не перенял живописную манеру своего отца. Однако так же решительно отказался от диктуемых официальным соцреализмом правил. Он выбрал абстракцию.
В этой манере выполнена и экспонируемая картина «Над морем» (2019, холст, масло). Необыкновенно выразительно движение цвета в этой работе. Накладывая все новые и новые слои краски, художник создает загадочное пространство, в котором просвечивают образы, предчувствуемые, но совсем не явные. Особый динамизм придает сюжету своеобычная оптика: на море автор смотрит с некоей очень высокой точки, против солнца, и лучи светила входят в толщу вод, как в воронку.
Завораживающая живописная пластика, тонкая гармония, казалось бы, хаотичных масс, рельефной или сплавленной фактуры подтверждают: работа выполнена мастером.