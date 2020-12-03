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Posted 3 декабря 2020, 07:30

Published 3 декабря 2020, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Гороскоп на 4 декабря: Весы рискуют деньгами, а Водолеи недооценивают опасность

3 декабря 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНЫ удачно продемонстрируют миру свои таланты. Звёзды сделали все для того, чтобы вы сегодня были в центре внимания. Поклонники вашей индивидуальности будут рады поучаствовать во всех ваших затеях.

ТЕЛЬЦАМ сейчас нужно как можно больше двигаться, нагружать себя и физически, и эмоционально. Есть шанс добиться больших успехов, если вы правильно примените свои организаторские способности.

У БЛИЗНЕЦОВ прекрасный день в профессиональном плане — поддерживайте окружающих в тонусе, заражайте своим примером. У тех, кто принимает участие в делах, связанных с зарубежьем, возможен внезапный поворот дел, появление новых обстоятельств.

РАКИ сейчас готовы делиться своими идеями и открытиями со всеми, кто готов их выслушать. Участие в какой-то авантюре способно пробить брешь в вашем бюджете. Но, как бы то ни было, звёзды благоприятствуют всем неожиданным предприятиям.

ЛЬВОВ ожидает бодрое настроение, подъём энергии и редкая деловая хватка. Вторая половина дня благоприятна для мирного решения семейных проблем и посещения гостей.

У ДЕВ катастрофически не хватает времени на всё, что они задумали. Положительной стороной этого дня можно считать всплеск изобретательности и при этом невозможность действовать в одиночку.

У некоторых ВЕСОВ появляется склонность к экстремальным ситуациям, рискованным операциям с деньгами. Сегодняшним вечером лучше не задерживаться в больших компаниях. Запланируйте хорошенько выспаться.

Среди СКОРПИОНОВ ожидается некоторая напряжённость в области чувств и личных отношений. Хотя некоторые счастливчики смогут передать окружающим свое видение мира, накопленные знания и мудрость.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит безоговорочно доверять партнёрам: они могут подвести вас, сами того не желая. Некоторым предложат краткосрочную работу по совместительству. Деловая поездка будет успешной, а вечер принесет насыщенное общение с любимым человеком.

КОЗЕРОГИ сейчас способны грамотно преодолеть любые препятствия. Эмоциональный подъём позволит легко справиться со всеми делами, — но чтобы они были сделаны так, как надо, необходимы ваше персональное участие и бережный контроль над ситуацией.

У ВОДОЛЕЕВ появится возможность преуспеть в профессиональной сфере. Положение планет склоняет к недооценке опасности, зато помогает в публичных выступлениях. Некоторыми завладеют сложные, противоречивые чувства, вызванные поведением окружающих.

РЫБЫ должны постараться направить свою энергию на завершение необходимых дел. Финансовые проблемы могут возникнуть из-за вашей собственной расточительности. Зато дома прекрасная атмосфера: воспользуйтесь этим и займитесь составлением совместных планов.

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