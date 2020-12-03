Гороскоп на 4 декабря: Весы рискуют деньгами, а Водолеи недооценивают опасность

РАКИ сейчас готовы делиться своими идеями и открытиями со всеми, кто готов их выслушать. Участие в какой-то авантюре способно пробить брешь в вашем бюджете. Но, как бы то ни было, звёзды благоприятствуют всем неожиданным предприятиям.