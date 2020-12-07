«Наш герой — Невельской»: владивостокские художники оформили аэропорт Хабаровска

Чуть больше, чем через год в здании аэровокзала появилась постоянная экспозиция, рассказывающая языком искусства об этом незаурядном человеке. Ксения Фролова и Роман Иванищев уже не первый год работают над проектом «Невельской: плоды воображения», создавая комикс-мангу о жизни и приключениях знаменитого исследователя. Манга частично документальна, частично — это творческое переосмысление жизни героя. Уже созданы две части, которые и представлены в аэропорту Хабаровска, третья часть еще в работе. Увидеть проект можно на сайте