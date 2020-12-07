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Posted 7 декабря 2020, 01:58

Published 7 декабря 2020, 01:58

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Наш герой — Невельской»: владивостокские художники оформили аэропорт Хабаровска

7 декабря 2020, 01:58
В аэропорту Хабаровска в холле третьего этажа завтра в рамках «Недели Невельского» откроется необычная выставка — «Невельской: плоды воображения» (0+). Создали проект владивостокские художники Ксения Фролова и Роман Иванищев, участники творческой группы «H4H».

Как известно, в мае 2019 года аэропорт Хабаровска получил имя знаменитого путешественника, исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского.

Чуть больше, чем через год в здании аэровокзала появилась постоянная экспозиция, рассказывающая языком искусства об этом незаурядном человеке. Ксения Фролова и Роман Иванищев уже не первый год работают над проектом «Невельской: плоды воображения», создавая комикс-мангу о жизни и приключениях знаменитого исследователя. Манга частично документальна, частично — это творческое переосмысление жизни героя. Уже созданы две части, которые и представлены в аэропорту Хабаровска, третья часть еще в работе. Увидеть проект можно на сайте

— На самом деле манга о Невельском — это наш вклад в привлечение внимания молодежи к исследователям Дальнего Востока — реальным героям, а не тем, что живут только в вымышленной вселенной «Марвела», — говорит Ксения Фролова. — Это наши реальные герои прошлых лет, гении места, если хотите, люди, чьими трудами здесь, на берегах Амура и Тихого океана утвердилась Россия.

Я и мой соавтор проекта Роман Иванищев благодарим всех тех, кто поверил в нашу идею рассказать молодому поколению языком манги о человеке невероятного мужества, следующего своему зову сердца.

Проект «Невельской: плоды воображения» не ограничится только одним зданием аэропорта. Также в Хабаровске в центре современного искусства Artservatory состоится выставка, рассказывающая о его создании.

#Новости#Культура#Выставки
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