Александр Ролик: на основе обновлённой Конституции идёт развитие законодательной базы

— Это действительно был очень напряженный и интересный период. Фактически мы работали практически каждый день в составе тематических подгрупп. В полном составе группа собиралась, как правило, два раза в неделю. И сам состав группы, я бы сказал, что это был срез нашего общества — видные ученые, специалисты по конституционному праву, сенаторы, в том числе представитель в Совете Федерации от Приморского края Светлана Горячева, люди, которые добились высочайшего авторитета в своих сферах и общественной жизни страны, такие как, например, детский доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, лидеры ряда крупнейших профессиональных союзов страны, общественники. Ну и, конечно, сопредседатели группы, видные государственные и общественные деятели, уважаемые юристы Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.