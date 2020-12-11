Александр Ролик: на основе обновлённой Конституции идёт развитие законодательной базы

Posted 11 декабря 2020, 05:03
Published 11 декабря 2020, 05:03
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
— Александр Иванович, здравствуйте, для начала расскажите почему именно 12 декабря мы отмечаем День Конституции?
— В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят Основной Закон, по которому живет наша страна уже 27 лет.
— Почему это важно?
— На Конституции строится вся федеральная и региональная законодательная база страны, все российские законы. Заложенные в ней нормы затрагивают самые разные аспекты жизни нашего общества от основ Конституционного строя, федеративного устройства, прав и свобод гражданина, деятельности Президента, Правительства, Федерального Собрания, судебной власти и прокуратуры до местного самоуправления. И не случайно такой интерес общества вызвали поправки в Конституцию, которые были внесены в этом году.
— Кстати о поправках. Внесение поправок в Конституцию стало одним из наиболее важных и ярких событий в масштабах всей страны. Только два человека представляли Дальний Восток в рабочей группе по поправкам, созданной распоряжением Президента: вы и Светлана Петровна Горячева, сенатор от Приморья. Как непосредственный участник процесса, расскажите, для чего потребовалось дополнять основной закон страны?
— Законодательство — это живой организм, оно развивается. И в советское время, на которое сейчас любят ссылаться, Конституция тоже менялась не раз. Потому что законы обязаны соответствовать времени. А значит, обязаны соответствовать времени нормы Конституции, на которых эти законы базируются.
Наш Основной закон существенно не менялся 27 лет. В 1993 году, когда была принята нынешняя Конституция, была совсем иная ситуация и в экономике, и в социальной сфере и вся наша жизнь была немного другой. Не просто так мы сейчас это время называем «лихие 90-е». За прошедшие десятилетия жизнь изменилась, поэтому и возникла необходимость внести поправки в Основной закон. Что поправки назрели, подтверждало и большое количество предложений, поступавших в рабочую группу со всех концов страны от самых разных людей, общественных движений, партий.
Но я также сразу хочу обратить внимание, что изменилась не вся Конституция. Поправки внесены только в те статьи, которые входят в главы с третьей по восьмую. Эти дополнения не меняют сути Основного закона, конституционных основ нашего государства. Они лишь дополняют и развивают их.
И по большому счету основной смысл поправок был сразу обозначен Президентом России — обеспечить дальнейшее развитие нашей страны как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов, укрепить роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства. Это те принципы, по которым наша страна будет жить на десятилетия вперед.
Как я только что сказал, Основной закон лежит в основе всей правовой системы Российской Федерации. Закрепленные в Конституции положения должны транслироваться в федеральные и региональные законы. Правовые нормы, которые не соответствуют Конституции не могут быть приняты.
— Вы в этой истории были с самого начала, с церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию, когда впервые прозвучало предложение главы страны о внесении изменений в Основной закон. Вспомните, как все начиналось?
15 января 2020 года Президент России Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором обозначил ряд концептуальных подходов к вопросам государственного устройства и внутренней политики, в том числе предложил конституционные поправки.
В тот же день глава страны своим распоряжением создал рабочую группу по подготовке поправок в Основной Закон, а 20 января внёс в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Важно, что с первых дней этот законопроект был вынесен на широкое общественное обсуждение. И не только через СМИ, а на самых разных платформах. В том числе и на базе общественной палаты, в муниципалитетах. Я лично провел несколько десятков встреч с жителями городов и районов края по обсуждению этого законопроекта. И на каждой встрече от граждан поступали предложения.
— То есть можно сказать, что приморцы тоже внесли свою лепту в работу над поправками в Основной закон и в нем учтены их предложения?
— При Законодательном Собрании был создан Экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации под председательством доктора юридических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, почётного работника высшего профессионального образования РФ, Почетного юриста Приморского края Владимира Курилова. В него вошли ученые, профессиональные юристы, специалисты в области конституционного права, представители общественных организаций, ряда органов федеральной и краевой исполнительной власти, депутаты краевого парламента.
Экспертный совет аккумулировал и обсуждал все те предложения, которые поступали с мест. Кроме того, члены экспертного совета сами внесли целый ряд предложений, которые были учтены полностью или частично. И я думаю, именно высокий уровень приморской юридической школы обеспечил такую доскональную проработку предложений, поступавших из нашего края. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу еще раз сказать слова благодарности всем членам Экспертного совета за их активную гражданскую позицию и заинтересованную, высокопрофессиональную работу.
— Думаю, что участие в президентской рабочей группе по поправкам в Конституцию стало совершенно особым этапом работы и для вас. Поделитесь впечатлениями — как это было?
— Это действительно был очень напряженный и интересный период. Фактически мы работали практически каждый день в составе тематических подгрупп. В полном составе группа собиралась, как правило, два раза в неделю. И сам состав группы, я бы сказал, что это был срез нашего общества — видные ученые, специалисты по конституционному праву, сенаторы, в том числе представитель в Совете Федерации от Приморского края Светлана Горячева, люди, которые добились высочайшего авторитета в своих сферах и общественной жизни страны, такие как, например, детский доктор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, лидеры ряда крупнейших профессиональных союзов страны, общественники. Ну и, конечно, сопредседатели группы, видные государственные и общественные деятели, уважаемые юристы Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
И предложения на заседаниях группы звучали самые разные, бывало, и диаметрально противоположные. Мы много спорили. Как Вы знаете, несколько раз с членами рабочей группы встречался Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И докладывать ему предложения было очень ответственно.
Как я уже отмечал, мы встречались на самых разных площадках с гражданами. И вопросы люди задавали тоже самые разные, подчас очень острые. Поэтому поправки перед их принятием Государственной Думой прошли действительно всестороннее обсуждение.
— Поэтому и поддержаны были на голосовании в масштабах всей страны?
— Я не зря обратил ваше внимание, что поправки касались самых разных сфер жизни российского государства и общества. И большой пласт поправок затрагивал именно социальные вопросы. В полной мере их актуальность раскрылась уже сейчас, когда наша страна, также как и весь мир столкнулась с пандемией коронавируса и его последствиями для экономики. Минимальный размер оплаты труда, равный прожиточному минимуму, обязательная индексация пенсий, социальное партнёрство, поддержка бизнеса — именно в таких кризисных ситуациях, как сейчас, эти гарантии раскрываются в полной мере.
Именно люди сказали свое решающее слово во время общероссийского голосования по поправкам, которое состоялось 1 июля. Как отметил Президент нашей страны на встрече с участниками рабочей группы, которая прошла уже после голосования, поправки вступают в силу по воле народа, граждан нашей страны.
Результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. Эти приоритеты и ценности, конечно же, должны быть реализованы в конкретных делах, в том числе в бюджетах всех уровней, в госпрограммах и нацпроектах, а также в качественном развитии законодательной базы, как федеральной, так и региональной.
Поправки в Конституцию на государственном уровне закрепили новые тенденции в области социальной политики.
Мы уже сейчас видим, какие комплексные разносторонние меры поддержки семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан, стимулирования занятости населения, предпринимаются государством. Выплаты на детей, больничные на период самоизоляции для старшего поколения, отсрочки по налоговым и страховым платежам для наиболее пострадавших отраслей экономики, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест, — все это применяется и на правительственном, и на региональном уровне.
В Приморском крае эта работа проводится депутатским корпусом в тесном взаимодействии с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко и Председателем Правительства Приморья Верой Георгиевой Щербиной. По инициативе главы Приморья в самые сжатые сроки приняты краевые законы, дополняющие федеральные меры поддержки, направленные на обеспечение социально-экономического развития края, поддержку жителей, нуждающихся в социальной защите. Актуальность таких решений особенно ярко проявилась в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса. В настоящее время депутаты ЗС ПК вместе с Правительством Приморья также ведут активную работу над главным финансовым документом края на ближайшие три года. И мы уже видим, что краевой бюджет сохраняет свою социальную направленность. На наиболее значимые социальные сферы финансирование будет увеличено. Все принятые важные социальные законы, направленные на поддержку населения, на улучшение качества жизни приморцев, принятые по инициативе губернатора Приморского края, финансово обеспечены. Предусмотрены финансовые средства на индексацию мер социальной поддержки, которая установлена в Конституции РФ. Учтено также повышение МРОТ с 1 января 2021 года.
— Поправки в Конституцию приняты — что дальше. Как это отразилось на работе парламента Приморья и жизни приморцев?
— Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с членами рабочей группы, которая прошла уже после голосования, особо подчеркнул, что каждая норма, включённая в Основной закон, означает действие.
Для нас, региональных законодателей — этот тезис прямое указание главы государства о необходимости активных шагов по приведению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного уровней в соответствие с внесенными в Конституцию поправками. В настоящее время на основе обновленной Конституции идет качественное развитие всей законодательной базы страны. Я еще раз акцентирую — это касается как федеральных, так и краевых законов по таким ключевым направлениям как социальная сфера, здравоохранение, наука и культура, единая система публичной власти, оборона и неприкосновенность территории, защита прав собственности, развитие предпринимательства, частных инициатив, коммерческого сектора, институтов гражданского общества.
Не случайно по предложению Президента работа группы по поправкам в Конституцию была продолжена уже после принятия поправок, а ее усилия сосредоточены на мониторинге всех этапов и аспектов процесса правотворческой деятельности по обновлению законодательной базы.
22 сентября этого года Президент РФ внес в Госдуму первую партию законопроектов, разработанных во исполнение поправок к Конституции РФ, вступивших в силу в июле. В состав пакета вошло 8 законопроектов предусматривающих изменения в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ»,"О Правительстве Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации»; «О безопасности», «Об уполномоченном по правам человека в РФ» и др.
В настоящее время Госдумой приняты законы о Госсовете РФ, об ответственности за отчуждение территорий РФ, о приоритете Конституции над решениями международных организаций и судов. Также в первом чтении принят проект федерального закона о молодежной политике в РФ, предложение о необходимости скорейшего принятия которого мною озвучены на заседании Президиума Совета Законодателей Российской Федерации и поддержаны председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.
Совсем недавно, в конце ноября Президент России также внес в Госдуму еще один очень важный на мой взгляд законопроект, подготовленный на основе поправок — о запрете госслужащим иметь второе гражданство.
— И краевые законы будут меняться?
— Если говорить о региональном законодательстве, нам также предстоит много работы и мы уже активно ведем ее, ориентируясь на федерального законодателя. На каждом заседании мы рассматриваем такие законы. Например, в конце ноября были внесены изменения в Устав Приморского края, которыми мы исключили из полномочий Законодательного Собрания Приморского края вопрос согласования представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Приморского края. Кроме того, внесли изменения в наименование сенатора РФ от Приморского края. Соответствующие изменения внесены также в Избирательный кодекс Приморского края, краевые законы «О референдуме Приморского края», «О местном референдуме в Приморском крае».
— И в завершение, какие слова вы хотели бы адресовать жителям нашего края в этот день?
— Я хотел бы поздравить всех приморцев с Днем Конституции Российской Федерации — праздником, который еще раз подтверждает незыблемость нашего государства, незыблемость того, что Россия всегда была, есть и будет сильной, независимой, суверенной страной. Ее историю своим каждодневным трудом создаем все мы, граждане нашей страны.
Поэтому искренние желаю всем жителям Приморского края крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в труде и всего самого доброго.