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Posted 11 декабря 2020, 02:44

Published 11 декабря 2020, 02:44

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Водитель «безумного Марка» получил наказание за погоню и массовое ДТП в Приморье

11 декабря 2020, 02:44
Сюжет
ДТП
В Уссурийске суд назначил наказание водителю Toyota Mark 2, который в ответ на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке только прибавил скорость и начал побег от полиции.

В полиции рассказали подробности данного происшествия. Установлено, что водитель все наращивал скорости и начал активно маневрировать на трассе, создавая угрозу остальным участникам дорожного движения.

В один из моментов погони мужчина столкнулся с Toyota Prius, а после по инерции продолжил движение и врезался сразу в три припаркованных автомобиля. После этого полицейские остановили нарушителя.

Им оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже был судим и был лишен водительских прав. Кроме того, установлено, что злоумышленник сел за руль пьяным. В результате аварии мужчина травмировал ногу.

За езду без прав суд назначил приморцу штраф в размере 30 тысяч рублей. За несоблюдение административного ограничения гражданина ждёт 10 суток административного ареста.

Также выяснилось, что в феврале 2017 года нарушитель уже отбыл наказание за пьяную езду в колонии строгого режима. В октябре прошлого года он снова сел за руль пьяным — сейчас это дело также рассматривает суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае — момент массового ДТП остался достаточно подробно запечатлён на видео.

#Новости#ДТП
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