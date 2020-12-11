Водитель «безумного Марка» получил наказание за погоню и массовое ДТП в Приморье

Posted 11 декабря 2020, 02:44
Published 11 декабря 2020, 02:44
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В полиции рассказали подробности данного происшествия. Установлено, что водитель все наращивал скорости и начал активно маневрировать на трассе, создавая угрозу остальным участникам дорожного движения.
В один из моментов погони мужчина столкнулся с Toyota Prius, а после по инерции продолжил движение и врезался сразу в три припаркованных автомобиля. После этого полицейские остановили нарушителя.
Им оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже был судим и был лишен водительских прав. Кроме того, установлено, что злоумышленник сел за руль пьяным. В результате аварии мужчина травмировал ногу.
За езду без прав суд назначил приморцу штраф в размере 30 тысяч рублей. За несоблюдение административного ограничения гражданина ждёт 10 суток административного ареста.
Также выяснилось, что в феврале 2017 года нарушитель уже отбыл наказание за пьяную езду в колонии строгого режима. В октябре прошлого года он снова сел за руль пьяным — сейчас это дело также рассматривает суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае — момент массового ДТП остался достаточно подробно запечатлён на видео.