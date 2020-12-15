Сергей Кузьменко: «Обсуждение бюджета дает возможность сделать вклад в будущее края»

«Хочется выразить благодарность тем трендам, которые были заданы при формировании этого бюджета, — это и то, что мы называем „народное бюджетирование“, и я считаю, что это позитивное начало, которое, безусловно необходимо культивировать и впредь», — заявил он, выступая на 71-м заседании ЗСПК, посвященном формированию бюджета региона.