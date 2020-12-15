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Posted 15 декабря 2020, 02:44

Published 15 декабря 2020, 02:44

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Сергей Кузьменко: «Обсуждение бюджета дает возможность сделать вклад в будущее края»

Сергей Кузьменко: «Обсуждение бюджета дает возможность сделать вклад в будущее края»

15 декабря 2020, 02:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Народное» обсуждение бюджета, которое прошло в Приморье при планировании проекта главного финансового закона на 2021 год, позволило охватить большое количество неравнодушных людей.

Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, те, кому по-настоящему важно будущее края, смогли выступить со своими предложениями. И многие из пожеланий были услышаны.

«Хочется выразить благодарность тем трендам, которые были заданы при формировании этого бюджета, — это и то, что мы называем „народное бюджетирование“, и я считаю, что это позитивное начало, которое, безусловно необходимо культивировать и впредь», — заявил он, выступая на 71-м заседании ЗСПК, посвященном формированию бюджета региона.

Он отметил, что, хотя в стране и крае сложная ситуация, связанная с эпидемиологическими требованиями, руководство региона нашло возможности привлечь максимальное количество людей к обсуждению бюджета. По словам Сергея Кузьменко, такой подход позволяет приморцам чувствовать свою сопричастность к тем решениям, которые принимаются при формировании основного финансового документа.

Что до самого бюджета, то, как подчеркнул Сергей Кузьменко, он корректен и реалистичен с учётом нынешней ситуации.

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