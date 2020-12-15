Сергей Кузьменко: «Обсуждение бюджета дает возможность сделать вклад в будущее края»

Posted 15 декабря 2020, 02:44
Published 15 декабря 2020, 02:44
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, те, кому по-настоящему важно будущее края, смогли выступить со своими предложениями. И многие из пожеланий были услышаны.
«Хочется выразить благодарность тем трендам, которые были заданы при формировании этого бюджета, — это и то, что мы называем „народное бюджетирование“, и я считаю, что это позитивное начало, которое, безусловно необходимо культивировать и впредь», — заявил он, выступая на 71-м заседании ЗСПК, посвященном формированию бюджета региона.
Он отметил, что, хотя в стране и крае сложная ситуация, связанная с эпидемиологическими требованиями, руководство региона нашло возможности привлечь максимальное количество людей к обсуждению бюджета. По словам Сергея Кузьменко, такой подход позволяет приморцам чувствовать свою сопричастность к тем решениям, которые принимаются при формировании основного финансового документа.
Что до самого бюджета, то, как подчеркнул Сергей Кузьменко, он корректен и реалистичен с учётом нынешней ситуации.