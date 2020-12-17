Юлия Толмачева займется решением социальных вопросов в «Партии пенсионеров»

Posted 17 декабря 2020, 00:42
Published 17 декабря 2020, 00:42
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как отметила приморский политик, доверие коллег для нее значит многое, и она использует весь свой опыт, чтобы комитет смог выстроить максимально эффективную работу.
На декабрьском заседании Президиума Центрального совета Партии пенсионеров одним из ключевых вопросов стало обсуждение важности и актуальности формирования Комиссии Партии по социальной политике и защите прав граждан.
По словам Председателя Центрального совета Парии Владимира Буракова, реалии сегодняшнего дня требуют переосмысление всей системы социальной поддержки, формирования новых принципов ее предоставления, постановки новых актуальных целей и задач.
«Мы не можем мириться с тем, что значительные группы населения нередко просто не знают о существовании полагающихся им тех или иных льгот и, соответственно, не пользуются ими. Кроме того, исполнение многих из нормативных актов в сфере социальной защиты не подкреплено конкретными источниками финансирования, а существующий массив, принятых и действующих нормативных актов создает проблемы как получателям помощи, так и самим органам власти», — отметил Владимир Бураков.
Как конкретное предложение по изменению сложившейся ситуации, Председатель партии обозначил возможность создания Комиссии Партии по социальной политике и защите прав граждан. Именно ее члены займутся разработкой раздела предвыборной программы Партии на выборах 2021 года, касающегося развития социальной политики в Российской Федерации и институтов защиты прав граждан.
Предлагая кандидатуру Юлии Толмачевой, Владимир Бураков отметил, что она обладает огромным опытом правой работы, хорошо разбирается в вопросах социальной сферы, проявила себя как грамотный и сильный политик не только в Приморье, но и в решении общепартийных задач.
— Жители Приморского края и особенно представители старшего поколения смогли по достоинству оценить активную жизненную позицию Юлии Толмачевой и доверили ей стать действующим депутатом 6-го созыва Законодательного Собрания Приморского края. Свои законодательные инициативы, направленные на помощь самым незащищенным категориям жителей края, Юлия Толмачева реализует в качестве члена комитета по социальной политике и защите прав граждан, — высказались члены Президиума о Юлии Толмачевой.
Во время обсуждения ее кандидатуры, однопартийцы отметили, что приморский политик особое внимание в своей многогранной деятельности уделяет не только работе с пенсионерами, но защите прав граждан в самых разных сферах. По мнению членов Президиума, авторитет Юлии Толмачевой подтвержден многочисленными наградами. Так, она награждена: медалью I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», почетной грамотой Губернатора Приморского края, почетной грамотой Председателя Законодательного собрания Приморского края, Благодарностью заместителя Полномочного представителя Президента РФ в ДВФО.
Как отметила сама Юлия Толмачева, доверие коллег обязывает ее максимально эффективно использовать весь свой опыт на новой должности.
— Я пониманию, что это и огромная ответственность, и дополнительная нагрузка. Для меня очень значимо оказанное Партией доверие. Я считаю, что социальная политика и защита прав граждан — ключевые и крайне актуальные темы не только в рамках деятельности Партии пенсионеров и подготовки предвыборной программы, но и для страны в целом. Уверена, что мы должны жить в действительно правовом, социально ориентированном государстве, заботящемся о своих гражданах. И это должно быть не просто декларацией, а каждодневной практикой на всех уровнях. Я надеюсь, что мой профессиональный, партийный и депутатский опыт помогут достойно координировать эту работу не только в Приморском крае, но и на федеральном уровне, — подчеркнула лидер Партии пенсионеров в Приморском крае.