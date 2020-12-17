Юлия Толмачева займется решением социальных вопросов в «Партии пенсионеров»

— Я пониманию, что это и огромная ответственность, и дополнительная нагрузка. Для меня очень значимо оказанное Партией доверие. Я считаю, что социальная политика и защита прав граждан — ключевые и крайне актуальные темы не только в рамках деятельности Партии пенсионеров и подготовки предвыборной программы, но и для страны в целом. Уверена, что мы должны жить в действительно правовом, социально ориентированном государстве, заботящемся о своих гражданах. И это должно быть не просто декларацией, а каждодневной практикой на всех уровнях. Я надеюсь, что мой профессиональный, партийный и депутатский опыт помогут достойно координировать эту работу не только в Приморском крае, но и на федеральном уровне, — подчеркнула лидер Партии пенсионеров в Приморском крае.