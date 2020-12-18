«Это не туалет»: неаппетитная картина в популярном месте отдыха возмутила приморцев

Posted 18 декабря 2020, 09:53
Published 18 декабря 2020, 09:53
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Неаппетитные фотографии были опубликованы в Instagram-паблике blog_vladivostok. Здесь же очевидцы эмоционально поделились своими впечатлениями от увиденного.
«Это место для отдыха людей, не собачий туалет! Там всё, абсолютно всё загажено, есть видео и фотосъёмка», - возмущается автор снимков, призывая хозяев убирать за своими питомцами.
Большинство пользователей соцсетей, написавших под постом в комментариях, разделили негодование подписчика.
«Я прям поддерживаю. Как они достали, тропинка от подъезда до стоянки 40 см шириной продолблена по льду, и по краям всё в дерьме»,
«Меня тоже бесит. Я всегда убираю за своей собакой, и самое смешное, что люди смотрят на меня, как на умалишённую»,
«Весной всё это начнёт таять и растекаться по округе»,
«Я в Питере каждый день обращал внимание на то, как люди выгуливают собак. Все люди носят с собой на выгул пакетик и маленькую лопатку. И как только питомец справил нужду, за ним убирают», - считают приморцы.
Однако с такой точкой зрения согласились не все.
«Слушайте, сограждане! В былые времена и домашние, и бездомные собаки точно так же справляли нужду везде. И как мы жили-то, господи, ужас какой! Вляпался ногами – к счастью! А сейчас, поглядите, все эстеты неписаные»,
«А у нас что, урны на каждом углу стоят? Ладно если маленькая собака – за ней убрал маленькую кучку и неси полрайона до мусорки возле дома, а если алабай, и не один раз сядет? Там со строительным мешком ходить?», - написали подписчики.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Владивостока пожаловалась на стаю собак, которая набросилась на неё в центре города.