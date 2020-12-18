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Posted 18 декабря 2020, 01:03

Published 18 декабря 2020, 01:03

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Коронавирус в Приморье: +240 заражений, +5 летальных случаев

Коронавирус в Приморье: +240 заражений, +5 летальных случаев

18 декабря 2020, 01:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В приморском крае ещё 240 человек заразились коронавирусом. Это за минувшие сутки. Общее количество заражений превысило 26 тысяч.

Как сообщили в пятницу, 18 декабря, в региональном оперштабе, за истёкшие сутки в Приморье подтверждено 240 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом — 26 184.

Ещё 234 заразившихся справились с недугом. За всё время болезнь победили 18 550 человек.

Пять человек с COVID-19 скончались. Общее количество жертв коронавируса в Приморье на сегодняшний день составляет 313 человек.

Отметим, что нужно ходить в защитных масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

#Новости#Общество#COVID-19
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