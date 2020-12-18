Коронавирус в Приморье: +240 заражений, +5 летальных случаев

Posted 18 декабря 2020, 01:03
Published 18 декабря 2020, 01:03
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как сообщили в пятницу, 18 декабря, в региональном оперштабе, за истёкшие сутки в Приморье подтверждено 240 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом — 26 184.
Ещё 234 заразившихся справились с недугом. За всё время болезнь победили 18 550 человек.
Пять человек с COVID-19 скончались. Общее количество жертв коронавируса в Приморье на сегодняшний день составляет 313 человек.
Отметим, что нужно ходить в защитных масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.